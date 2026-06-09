傅子純急性血癌病逝 / 只是發燒而已，怎會是癌症？重症科醫師解析致命原因、求救訊號
資深演員傅子純 7 日因急性血癌病逝，享年 46 歲。據媒體報導指出，傅子純從出現身體不適到離開時間太快，病情發展之快令人措手不及，經過數次急救，幾度出現生命跡象，最後仍回天乏術。
與傅子純交情匪淺的兵家綺的表示，傅子純日前才和妻子從峇里島旅行返台，出現牙痛症狀，加上旅途中按摩後，身上出現大片瘀青竟遲遲未消退，但當時並未特別在意。
5 日才難忍牙痛到診所拔牙，但身體不適仍未消除，原以為是拔牙後不舒服，並未進一步就醫。直到 7 日上午竟不停嘔吐，並出現發燒症狀，在妻子堅持下才前往急診就醫。
傅子純抵達醫院時意識仍相當清楚，也能與醫護人員正常溝通，但急診醫師評估後，直接將他列為一級重症患者。當時他已出現躁動情形，甚至需要被約束在病床上，隨後更出現呼吸困難、喘不過氣等症狀。
經檢查後，醫療團隊發現其白血球指數異常飆高，遠超正常數值，最終診斷為急性白血症。當時醫師詢問是否同意插管時，他仍清醒地回答「OK」，但隨著呼吸狀況持續惡化，傅子純很快陷入昏迷、失去意識。
當下醫療團隊隨即展開搶救，期間傅子純數度恢復生命徵象，但最終仍因病情過於嚴重宣告不治。短短不到一天時間，病情便從身體不適急轉直下到撒手人寰，讓家屬與親友都難以接受。
急性白血病的 5 大求救訊號
許多人問：「只是發燒而已，怎麼會是癌症？」其實，像傅子純這樣的案例並不少見，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，急性白血病最可怕之處，是它常常來得又急又快。
但幾乎每個急性白血病病人，未診斷昰血癌之前，幾乎都有：疲累、沒體力、沒精神，即使發燒，也被當作感冒治療。常硬撐到喘不過氣、倒下來了，病人或家屬才驚覺不對勁，才被緊急送往急診，往往已經錯過治療黃金時間。
他提醒，只要出現以下 5 大警訊、超過 3 天、找不到原因且持續惡化，千萬不要拖，立刻去醫院或急診抽血檢查。千萬不要只當成感冒或工作太累，這正是身體用最微弱的聲音求救的警示。
持續高燒：莫名高燒、吃藥退了又燒，完全壓不住。
莫名瘀青或流血：沒碰撞卻出現成片瘀青、微血管出血點。
黏膜異常出血：頻繁流鼻血、刷牙時牙齦大量滲血。
臉色蒼白、極度疲倦、喘累：休息也無法緩解的無力感，走幾步就喘。
淋巴結腫大：頸部、腋下或鼠蹊部摸到無痛性腫塊。
黃軒提醒，血癌發病就是全身性，治療速度就是生命。不要覺得自己年輕就沒事，退燒藥壓得住症狀，卻壓不住癌細胞在身上的擴張，隨時多一分警覺真的能救命。
急性白血病進展快速的原因
許多人會問為什麼急性白血病會進展得這麼快？黃軒說明，「體內血球從外表完全正常，到突然爆發異常症狀」的這段臨界期，臨床上的典型時間線是：3 到 7 天，不超過 2 週！
這就是為什麼急性白血病（血癌）在重症醫學上被視為「奪命閃電戰」的原因。在短短幾天內，骨髓裡大量增生了無功能的白血病細胞，它們迅速佔據空間，導致正常的白血球、紅血球和血小板無法順利生成，引發下列症狀：
無法抵抗感染：由於缺乏正常白血球，免疫力下降，導致反覆高燒、嚴重感染，形成嚴重的敗血症。
組織嚴重缺氧：紅血球不足，引發臉色蒼白、極度疲倦、一動就喘、呼吸困難。
凝血功能喪失：血小板不夠，造成牙齦出血、莫名瘀青，甚至有腦出血的致命風險。
黃軒呼籲，如果出現「反覆高燒、莫名瘀青、異常流血、極度喘累、淋巴結腫大」這 5 症狀，只要超過 3 天找不到原因且持續惡化，絕對不能再拖，必須立刻到急診或醫院就醫。多一點警覺，就可能是留住生命的關鍵。
諮詢專家：胸腔暨重症醫學科醫師 黃軒
文 / 黃慧玫、圖 / 楊紹楚
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