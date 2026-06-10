傅子純急性血癌逝！心臟科醫揭「1奪命關鍵」：難發現

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生活中心／張尚辰報導

傅子純因急性血癌病逝，享年46歲。（圖／民視提供）

男星傅子純因「急性血癌（白血病）」病逝，享年46歲，引發各界關注。對此，台灣基進台北市黨部主委、心臟血管外科醫師吳欣岱發布影片，向民眾說明急性白血病的成因、症狀及就醫警訊，呼籲若出現長期「無法解釋的不適症狀」，應及早就醫檢查。

吳欣岱指出，急性白血病是因骨髓中負責製造血球的細胞發生異常，導致大量不成熟白血球生成。這些異常白血球在血液中過度增生後，會影響正常血球功能，擠壓紅血球及血小板的生存空間，進而引發各種身體不適症狀。

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她表示，與大腸癌、肺癌或乳癌等癌症不同，急性白血病目前並無特定且普遍適用的篩檢方式，因此患者往往不易及早察覺。許多病例是在健康檢查抽血時發現血球數值異常，經轉介至血液腫瘤科後確診；也有患者因長期疲倦、反覆發燒、臉色蒼白等非特異性症狀就醫，進一步檢查後才發現罹病。

吳欣岱提醒，急性白血病的早期症狀往往不具特異性，容易與一般疲勞或身體不適混淆。若民眾出現長時間無法解釋的疲倦、發燒或其他持續性不適症狀，建議儘早尋求專業醫師協助，透過檢查釐清原因，以掌握治療時機並降低健康風險。

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