傅子純急性血癌驟世！沈玉琳發病前也有「同症狀」

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娛樂中心／李筱舲報導



民視當家小生傅子純日前因急性血癌病發，送醫搶救後不幸病逝，享年46歲。而先前飽受血癌病痛的沈玉琳，在得知消息後深感悲痛，他呼籲大眾切莫忽略身體發出的警訊，他透露自己在發病前也和傅子純同樣出現「牙齒疼痛」的病症，若輕忽而延誤就醫，恐使病情迅速惡化，甚至危及生命。

傅子純「急性血癌」驟世…沈玉琳發病前也有「同症狀」醫：再拖延3天恐沒命

沈玉琳親曝血癌發病前的症狀（圖／翻攝自沈玉琳臉書）

誤把血癌當牙痛？沈玉琳現身說法：忽視微小徵兆恐錯失黃金期

據《ETtoday》報導，沈玉琳回憶當時對抗血癌的過程，他透露當時一度疲憊到無法正常行動，甚至連蓮蓬頭都拿不起來，幸虧妻子的堅持，有及時送醫才保住性命。他說當時他的白血球數量已飆升到22萬，血紅素卻降至2.6，醫生直言如果再拖延3天可能就無法挽救了。沈玉琳表示，他在發病前出現了牙齦腫脹、異常出血等徵兆，而正是這些看似微小的病症，恐導致病人錯過了黃金治療期。

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傅子純「急性血癌」驟世…沈玉琳發病前也有「同症狀」醫：再拖延3天恐沒命

傅子純因急性血癌病發，送醫搶救後不幸病逝。（圖／翻攝自傅子純臉書）

醫師揭「5大求救訊號」趕緊就醫

對此，重症科醫師黃軒指出，急性白血病在臨床上堪稱「奪命閃電戰」，血球狀態從正常到突然爆發異常，在臨床上的病程進展僅需約3至7天。他提醒，若身體出現「5大求救訊號」千萬不要自己下診斷以為自己只是感冒或是工作太累，需趕緊就醫：

1. 持續發燒（莫名高燒、吃藥退了又燒）

2. 容易瘀青或流血（沒撞到卻出現成片瘀青、微血管出血點）

3. 黏膜異常出血（頻繁流鼻血、刷牙時牙齦大量出血）

4. 臉色蒼白、極度疲倦（休息也無法緩解的無力感、走幾步就喘）

5. 淋巴結腫大（頸部、腋下或鼠蹊部出現無痛性腫塊）

原文出處：傅子純「急性血癌」驟世…沈玉琳發病前也有「同症狀」醫：再拖延3天恐沒命

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