傅子純急性血癌驟逝！沈玉琳露面曝發病過程：實在很難預防

沈玉琳露面談及發病過程。（圖／東森娛樂）





資深藝人沈玉琳主持節目《11點熱炒店》多年，去年因罹患血癌（白血病）不得已暫離節目專心養病，時個數月後，他今（11）日回歸棚內錄影，談及近日傅子純因肺炎併發敗血症，疑似急性白血病離世，他也感到非常震驚與遺憾，坦言這個疾病很難預防。

傅子純過去拍攝過不少八點檔，其中在《新兵日記》的演技讓不少觀眾印象深刻，沒想到卻在7日突然因病離世，讓不少演藝圈好友相當不捨，沈玉琳今露面時也遺憾表示，聽到消息時感到很震驚與不捨，「我有一段時間也很喜歡看他的戲，也是圈內一個巨大的損失。」

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沈玉琳回歸主持《11點熱炒店》。（圖／東森娛樂）

沈玉琳回歸主持《11點熱炒店》。（圖／東森娛樂）

沈玉琳提到，他是屬於血紅素低下型白血病，發病初期曾出現反覆發燒、不明瘀血或疲倦等徵兆，誤認為是感冒或慢性疲勞，而當時他因牙痛而到2間牙科治療，一度以為是牙周病，沒想到一切都是白血病的症狀。他也指出，這個疾病的發病機率只有十幾萬分之幾，因此大部分醫生都不會往這個方面想，同時也提醒外界勿過度焦慮，「機率低得就跟中樂透一樣」。

面對外界關心的預防問題，沈玉琳則直言，自己在發病前3個月就驗過血，甚至半年前才做過高規格健檢，但都無法提早偵測，「因為這個發病常常三天、一個禮拜之內就急性發作，所以他才叫做急性骨髓性白血病，你不可能沒事天天在驗血。」他也透露，經過治療後目前各項指標皆已恢復正常，僅需固定服藥觀察1至2年，醫生也鼓勵出院後正常工作。

至於外界關心他過瘦的問題，沈玉琳則澄清，他在發病前透過168節食法及超慢跑運動瘦至64公斤，目前體重則是70公斤，比發病前還更重，「因為你們在電視上看到我會膨脹，我本來就差不多是這種身形」，而他現在也維持規律作息，與女兒一起在晚上11點前就寢、早上7點起床，送完女兒坐校車後還會進行一些簡單的運動，或跟老婆芽芽一起做皮拉提斯，生活過得相當健康。

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