傅子純才剛開始休息就驟逝！翁家明曝最後談心內幕 兵家綺衝醫院見最後一面...悲痛夜不成眠
傅子純驟逝，讓圈內友人都驚訝又悲痛，10日靈堂開放弔唁，遺孀Corrinna在廖家儀、兵家綺陪同下出面受訪。兵家綺到醫院見傅子純最後一面，也透露他儀容安詳，完全沒有經過急救的狼狽模樣，就像睡著一樣。
兵家綺這兩天都無法入眠，頂多睡1、2個小時，一打開電視、手機，全都是傅子純的消息，也一直在回想兩人相處往事。兵家綺並讚傅子純是「暖男」，總是報喜不報憂，關心所有人，在拍攝時大家都很累，他也提起精神搞笑，為大家製造歡樂，「他一直是很陽光的孩子。」
傅子純一檔接一檔演出 翁家明曝他想思考新方向
翁家明才剛與傅子純合作《好運來》，獲知傅子純沒有接拍下一檔《豆腐媽媽》，也跟他聊過，傅子純透露想休息一陣子，也覺得8點檔一檔接一檔，角色雷同性過高，想停下腳步，思考一下未來新的方向，翁家明認為也很好，沒想到竟再也沒機會合作。
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