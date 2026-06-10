傅子純捨不得走！梁佑南眼疾開完刀衝靈堂 淚崩曝弟弟顯靈過程
【緯來新聞網】傅子純於本月7日下午病逝、享年46歲，今（10日）是靈堂開放親友悼念首日，其遺孀Corrinna透露老公正確死因是「肺炎併發敗血症，疑似急性白血病」，梁佑南眼睛才剛開完到，今就到靈堂拈香致意，受訪時心痛地落淚，還說自己似乎在民視攝影棚內，「我在鏡子看到他走過去，跟我比加油」。
梁佑南眼睛剛開完刀就趕來靈堂。（圖／記者許方正攝）
梁佑南上周右眼因為黃斑部皺褶開刀，7日出院後得知傅子純過世噩耗，以為是造謠、有人在開惡劣玩笑，直到確認死訊後在醫院痛哭，女兒方琦還不斷提醒：「媽媽妳眼睛開刀不能哭。」但母女倆心裡都難受。
隔天，她進民視拍戲，當時對完詞準備起身進棚，一旁的江俊翰發現她有異狀，連忙關心，接著梁佑南說：「我在鏡子看到他走過去，跟我比加油。」江俊翰聽聞隨即給她一個深深的擁抱，她感傷說：「我覺得子純還是想念大家、想念攝影棚，化妝間是他最熟悉的地方。」
談起這位暖心老弟，梁佑南回憶自己以前管教小孩比較嚴格，常被外界貼上「虎媽」、「鴨霸」的標籤，有天她因為沒人理解她的用心而難過，傅子純見狀立刻跑過去給她一個溫暖的擁抱，給予安慰：「姐，為什麼要在意虎媽這個名詞？我們把小孩教好比較重要。」
梁佑南忍不住悲傷落淚。（圖／記者許方正攝）
體貼公主抱給信心
後來到了梁佑南兒子要考大學，她認為小孩功課好卻不讀數學系、當數學老師很可惜，導致母子關係緊張，傅子純在一旁開導，以讀數學系的過來人經驗，告訴梁佑南，「不要勉強你兒子念數學系，這很辛苦，照他的想法念」。她兒子後來選自己想要的心理系，母子心結也因此化解，傅子純還讚她是「成功的媽媽」。
最讓梁佑南難忘的是，某次私下聚餐，她沮喪地抱怨自己變胖、變得很噁心，結果傅子純二話不說，當著自己老婆的面，直接將梁佑南「公主抱」，溫柔安慰「妳一點都不胖」。梁佑南破涕為笑說：「我人生第一次被男生公主抱，竟然就是傅子純，當時他老婆也在場！」
她昨晚看傅子純生前最後上的節目，那時就覺得傅子純的精氣神不太好，但他還是挑戰成功拿下冠軍。傅子純曾對她說：「就這樣啊，沒接戲拍戲就沒元氣。」但梁佑南如今痛心呼籲，這場悲劇給了演藝圈最大的警惕。
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