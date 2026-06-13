傅子純搶救過程曝光！恐非單純急性血癌 大量溶血、腫瘤侵犯恐造成血癌假象
本土劇演員傅子純驚傳昨日（6/7）病逝於淡水馬偕醫院，年僅46歲。據了解，傅子純到院前已失去呼吸心跳，雖一度搶救成功，但轉到加護病房後仍宣告不治。外傳病因疑似為急性血癌，不過醫師認為，不能排除其他疾病的可能。
傅子純逝世消息震驚全台
傅子純主演過多部戲劇，包括「新兵日記」、「風水世家」、「多情城市」等，在電影「血觀音」中也有出色表現，精湛演技與敬業態度在戲劇圈備受肯定。昨天傳出他疑似因急性血癌離世消息，震驚全台。據了解，他在送醫前就已經失去呼吸心跳，緊急送到淡水馬偕醫院搶救，施以CPR後恢復生命徵象，但轉送到加護病房病情急轉直下，最終宣告不治。外傳他是急性血癌，但專科醫師有不同看法。
周邊血芽細胞增多懷疑是血癌 但骨髓切片才能確診
萬芳醫院血液腫瘤科主任張家崙表示，血癌必須靠骨髓切片才能確診，一般急診為求快速找到治療方向，使用的是周邊血檢查，如果有觀察到芽細胞比例異常增加，就懷疑可能是血癌。不過，大量溶血或出血、腫瘤侵犯到骨髓等，都會造成周邊血的芽細胞增多，因此不能因為看到周邊血的芽細胞增加就判定罹患急性血癌。
急性血癌病程快 有症狀到確診不到一周
張家崙表示，無法針對個人的病情做評論，但是就急性血癌來說，之所以叫急性，就是因為病程真的很快。他曾有一位病患因發燒、咳嗽，以為是感冒，抽血卻發現血球異常的多，後來診斷血癌，從開始有症狀發燒，到最後骨髓切片確定血癌，不超過一周的時間。
初步懷疑血癌可使用降血球藥物
張家崙強調，一般來說，要確診血癌的標準方式就是做骨髓切片，但急診有時候只能用周邊血觀察芽細胞比例有沒有異常增加，如果有，那八九不離十大概就是血癌，只是分型是哪一種並不清楚。
而初步判定懷疑血癌之後，就會先以眼下的症狀治療，例如已經開始發燒感染就使用抗生素、口服降血球藥物，甚至有些醫院可以做血球分離術，把白血球的數量盡快降下來，避免中風或是腫瘤溶解症的風險。
他強調，通常會走到CPR急救，就已經顧不了血癌，這種情況就是心肺功能出問題，或是敗血症已經到一個程度，通常已來不及治療血癌。所以，如果真的到急救才來醫院，真的比較困難救回。
急性血癌症狀大多為持續發燒與疲憊
張家崙表示，大部分遇到的急性血癌病患都是持續性的發燒，或是疲憊、疲倦症狀越來越嚴重才發現血癌。另外則有一些是健康檢查意外發現，不過，大部分急性血癌患者都會有感染發燒的症狀。
急性血癌最危險的三個關卡
他進一步解釋，罹患急性血癌，白血球會失去攻擊病菌的能力，所以敗血症、發燒、感染，就是第一個很難過的關卡。第二關就是血球變成癌細胞，它不是像正常的細胞流來流去的，而是會凝結在一起，造成血栓。所以有的人血癌是以中風、血栓做表現。
再來就是血癌本身的細胞長得很快，細胞會崩解產生所謂的腫瘤溶解症。這三種是急性血癌會威脅到生命的三種情況。
血癌治療有針對基因突變的標靶藥物
成人血癌過去在比較早期的分類，就是按照血球的分型從M0到M7。近年來主要去看有沒有基因突變或一些不正常的轉位。例如FLT3的突變就有標靶藥可以用，能明顯的改善病患治療成效。
過去急性血癌大部分一定要做引導性化學治療，全身血球打得精光，然後要住到隔離病房，常常會有敗血症的風險。但現在針對老年人有口服標靶藥物，可以達到抑制血癌的效果。
血癌好發40～50歲 外在環境影響大
張家崙說，急性血癌最大的困難就是，第一個診斷要非常的快速，這牽涉到醫院有沒有血液科醫師，是否能即時做骨髓切片診斷。再來就是急性症狀的控制，這些症狀不外乎發燒、感染。因此如果感冒、感染，診所的藥吃了3、5天都沒有改善，或是上呼吸道感染超過2周就要警覺。
他提醒，目前台灣血癌好發年齡在40、50歲的年齡層，家族史不多，反而是外在環境影響很大，例如小時候受到病毒感染、接觸到芳香環類、苯環類的有機化合物，或是接觸到放射線暴露，這些都會影響到血癌的風險。而現階段也不需要為了血癌特別做基因篩檢，因為就算做了也沒辦法預測血癌何時發生。
預防血癌方法：避開菸檳酒、運動、控制三高
張家崙強調，血癌的變化速度很快，與其要篩檢做預防，不如做好養生。因為血癌就是從免疫細胞突變成癌細胞。病毒感染、發炎、放射線、化合物的暴露都會破壞血球的DNA，導致容易產生突變。當變異累積到一個程度，它就會轉向癌化。所以早睡早起、不要抽菸喝酒嚼檳榔、適度運動、控制三高，事實上就是預防癌症最好的方式。
◎ 圖片來源／翻攝自傅子純臉書
◎ 諮詢專家／張家崙醫師
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