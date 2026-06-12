傅子純明頭七！愛妻二度發聲心碎喊「好想你」 見冰箱一幕惹鼻酸
46歲男星傅子純7日因急性白血病驟逝，噩耗一出震驚整個台灣演藝圈。13日將是他離世後的頭七，他的愛妻深夜先是曬出兩人5月底同遊峇里島的甜蜜合照，稍早二度發聲，難掩悲慟心情，喊話老公：「我好想你，真的好想你。」令人看了相當心疼。
傅子純愛妻在最新貼文中提到，「從事情發生至今天下雨不斷，真是符合你的『雨男』稱號。」她也透露，在這段最艱難的日子裡，身邊親友給予許多支持與陪伴，「小錢、阿竿他們倆對夫妻不放心我，每天接送我且一路陪著我，真的很感謝。」此外，姊姊雖然工作繁忙，仍幾乎天天前來陪伴，讓她感動直呼：「很抱歉讓大家擔心了。」
談及對丈夫的思念，她忍不住吐露心聲表示：「老公我好想你，真的好想你。」一句簡單卻真摯的告白，讓外界感受到她仍深陷喪夫之痛。
貼文中，她也回憶起傅子純生前的貼心舉動，透露冰箱裡至今仍留著丈夫事先準備好的一袋削好的芒果；而丈夫也知道她不懂得照顧花草，如今碰上連日降雨，彷彿冥冥之中仍默默守護著她。她更提到兩人曾約定好「要找到彼此」，字句間滿是不捨與牽掛。
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