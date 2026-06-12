傅子純明頭七！遺孀感慨「未完成的約定」：不准你去看別人

傅子純遺孀Corrinna在臉書曬出昔日在峇里島的甜蜜合照。（圖／翻攝自Corrinna臉書）





本土劇男星傅子純7日因肺炎併發敗血症、疑似急性白血病病逝，享年46歲，明（13日）是祂的頭七，遺孀Corrinna今（12日）在臉書曬出夫妻兩人昔日在峇里島的甜蜜合照，但發文的內容卻是感慨兩人來不及完成的旅遊約定。

遺孀悲慟喊話：明天頭七 不准你再去看別人了

Corrinna發文表示，「當你說可能要休息一檔戲時，我就打算帶著你到處旅遊，好好到處走走豐富藝術氣質。多麼希望這一切只是夢，一覺醒來你還叫我聲『寶貝』。明天頭七不准你再去看別人了，記得回家看看兒子、女兒。」

網友留言鼓勵Corrinna 相信傅子純一定會回家

網友在底下留言回應表示，「祂一定會回去的」、「心有靈犀的恩愛夫妻，一定會在夢中相會的」、「一路走來妳都很堅強，子純都知道的！晚後餘生也要無懼的走下去喔！」、「一定會回來看兒子女兒的，祂一定捨不得妳們」、「祂一定會回來看你們的，因為你是祂寶貝」。

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演藝圈的好朋友方馨與高欣欣也分別留言表示，「我們一起召喚祂」、「祂去看別人，應該是還不清楚自己的狀況～我相信頭七的時候就會明白了，一定會回來看兒子女兒的～」。

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