傅子純明頭七！遺孀曬「最後甜吻照」淚喊：不准你再去看別人

明（13）日是傅子純的頭七，遺孀再度心碎發文。（圖／翻攝自Corrinna臉書）





八點檔男星傅子純7日因因肺炎併發敗血症、疑似急性白血病病逝，享年46歲。明（13）日將是頭七，與他結縭8年的遺孀Corrinna，今（12）日深夜曬出兩人最後一次到峇里島旅遊畫面，再度心碎喊話亡夫：「明天頭七不准你再去看別人了，記得回家看看兒子、女兒。」

Corrinna將兩人在峇里島旅遊的照片做成影片，從畫面中可見，傅子純燦笑看著鏡頭，Corrinna則是閉眼親吻她的臉頰，互動間流露出滿滿愛意，她也不捨寫下：「當你說可能要休息一檔戲時，我就打算帶著你到處旅遊，好好到處走走豐富藝術氣質。多麼希望這一切只是夢，一覺醒來你還叫我聲『寶貝』。」

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傅子純日前才剛與愛妻到峇里島旅遊。（圖／翻攝自Corrinna臉書）

傅子純日前才剛與愛妻到峇里島旅遊。（圖／翻攝自Corrinna臉書）

如今傅子純頭七將至，Corrinna也向天上的他喊話：「明天頭七不准你再去看別人了，記得回家看看兒子、女兒。」短短一句叮囑，道盡她對亡夫無盡的思念，也讓不少網友看了忍不住鼻酸。

事實上，傅子純於2018年與Corrinna登記結婚，兩人攜手走過15年感情路，未料如今卻因病驟然離世，留下摯愛家人，令人相當不捨。貼文曝光後，不少親友也紛紛留言安慰，「他去看別人，應該是還不清楚自己的狀況～我相信頭七的時候就會明白了，一定會回來看兒子女兒的～」、「他一定會回來看你們的」。

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