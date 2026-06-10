傅子純曾抽中「籤王」海軍陸戰隊 同袍哀悼：永遠的班長

男星傅子純。（圖／陳俊吉攝、翻攝自Threads）

46歲八點檔男星傅子純7日因急性血癌病逝，消息震驚演藝圈，也讓許多曾與他共事、服役過的友人不捨哀悼。近日，一名網友在臉書社團「中華民國海軍陸戰隊聯盟」發文追思這位昔日弟兄，感嘆傅子純不僅是螢光幕前的實力派演員，更是一位曾在海軍陸戰隊服役、深具責任感與紀律精神的軍中班長。

該網友以「一日陸戰隊，終身陸戰隊」為題發文表示，傅子純當年抽中海軍陸戰隊，結訓後擔任新訓中心班長，服役長達一年八個月。對外界而言，他是敬業認真的演員，但對昔日袍澤來說，他首先是一名海軍陸戰隊弟兄。貼文提到，傅子純雖然並非科班出身，因緣際會踏入演藝圈，但始終保有陸戰隊員堅毅、不服輸的精神。

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發文者提到，看到粉絲整理傅子純過往的紀錄，看到他投入演藝工作後，面對高難度拍攝與危險動作戲時，經常堅持親自上陣，鮮少使用替身，展現不怕苦、不怕難的態度。網友也提到，傅子純多年來幾乎維持著一檔接一檔的工作節奏，即使工作繁重，也鮮少聽見他抱怨，將在軍中養成的紀律與責任感，落實在演藝生涯的每一個階段，因此希望透過貼文向這位永遠的陸戰隊弟兄致上最高敬意。

此外，也有網友在Threads分享當年軍中大合照，並寫下「海陸弟兄值星班長一路好走，藝人傅子純不幸病逝」，表達追思之情。原PO則感慨，傅子純雖然已卸下軍裝與戲服，但認真負責的人生態度永遠值得敬佩，並引用其遺孀曾寫下的「來世再找到彼此」一語，祝福他一路好走，不再受病痛折磨。同時也呼籲大家重視健康，定期接受健康檢查，好好照顧自己的身體。

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