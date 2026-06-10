傅子純最後錄影畫面公開 談戲劇醫療網看哭：這集為他而生
男星傅子純3日在社群宣布登上「哈林」庾澄慶的節目《哈！真相大白了》，未料節目尚未播出，他就因急性血癌驟世，震驚大批親友、粉絲。如今節目片段正式曝光，一行人還談及許多戲劇中的醫療知識，引來網友落淚嘆：「這集就是為他而生的。」
傅子純5月12日與好友張家瑋一同參加《哈！真相大白了》，並在節目中大方分享拍八點檔的甘苦經驗，問答題目也涵蓋戲劇中常見的醫療知識。其中第一關「OX選邊站」，他憑藉冷靜的邏輯分析答對全部5題，以117分的高分順利晉級，展現他沉穩、成熟的個性。
不過，傅子純錄影時並未出現異狀，卻在不到1個月內驚傳離世，讓網友看完節目片段後，紛紛不捨留言，「這一幕竟成遺作了」、「第一名實至名歸，這集似乎就是為了子純而生的」、「甚至有提到血癌」、「覺得題目的內容似乎都在提醒他」、「連最一次登場都這麼帥，怎麼可能會出事」、「看起來很正常，只是有點鼻音」、「太難過了！願您一路好走」。
此外，參加同場錄影的張家瑋日前發文痛悼，「原來上次見面，已經是最後一次了。很開心那天還一起聊著以前拍戲的回憶，子純哥最後還拿了第一名。合照修好了，你看！超帥！傅子純哥，一路好走」。男星陳德修也驚訝表示以為自己聽錯，更稱讚他是很優秀的演員，「前陣子上節目錄影，我們還有在後台一起聊天，討論節目的規則，他還很謙虛說自己可能很多題目不會…還跟我分享之前拍戲的事情，聽到這消息，真的不敢相信」。
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