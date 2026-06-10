傅子純最後錄影畫面曝光！網見1幕全哭：還提及血癌…

娛樂中心／周希雯報導

曾出演《新兵日記》的民視八點檔男生傅子純，日前才在粉專宣傳上節目的片段，沒想到7日因急性血癌病發，送醫搶救後不幸病逝，享年46歲，令演藝圈悲痛不已。為了紀念傅子純，製作單位決定正常播出，「讓大家記得永遠爽朗的他，最後的帥氣身影」，節目昨（9日）播出就湧入大批網友哀悼，不少人看到他生前活躍的模樣，忍不住悲喊「連最後一次登場都這麼帥，怎麼可能會出事？」

帥氣西裝亮相 醫療題全答對

傅子純12日和八點檔好友張家瑋，一起錄製哈林主持的《哈！真相大白了》，當天他頂著俐落髮型、身穿帥氣修身西裝亮相，整體看上去狀況不錯。首次參加益智節目的他，面對戲劇中常見的醫療題目應答如流，從身體構造到急救知識皆侃侃而談，甚至在場醫師解釋時，還一度提到奪走他性命的血癌。最終傅子純在第一關5題全數答對，以117分高分順利晉級，表現沉穩又富有邏輯，成為全場焦點。

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傅子純生前「最後錄影畫面」公開！帥氣奪冠「竟提到血癌」網悲：怎麼可能…

傅子純當天帥氣亮相，整體狀態看起來無異常。（圖／翻攝「哈！真相大白了」FB）

傅子純生前「最後錄影畫面」公開！帥氣奪冠「竟提到血癌」網悲：怎麼可能…

傅子純（左三）當天帥氣亮相，整體狀態看起來無異常。（圖／翻攝「哈！真相大白了」FB）

傅子純生前「最後錄影畫面」公開！帥氣奪冠「竟提到血癌」網悲：怎麼可能…

傅子純（左三）當天帥氣亮相，整體狀態看起來無異常。（圖／翻攝「哈！真相大白了」FB）

節目奪冠竟成遺作 全網悲痛

事後，傅子純還在粉專開心宣傳，「這是一個寓教於樂的好節目，可以幫助了解很多的事情唷～想知道第一次參加的我，能夠得到第幾名嗎？」沒想到竟成他最後的身影，不少網友悲痛留言哀悼，「這一幕竟成遺作了…」、「第一名實至名歸，這集似乎就是為了子純而生的」、「節目中還提及血癌，真是巧合到不可思議」、「覺得題目的內容似乎都在提醒他」、「哎，這樣一個好的人才怎麼這麼快就走了」。

傅子純生前「最後錄影畫面」公開！帥氣奪冠「竟提到血癌」網悲：怎麼可能…

醫師解釋該題目時，竟巧合提及奪走傅子純（左一）性命的血癌。（圖／翻攝「哈！真相大白了」FB）

傅子純錄影狀況曝 製作單位：不敢置信

至於傅子純當天的錄影狀況，據《聯合新聞網》報導，製作單位回憶「當天是5月12日錄影，錄影時我們印象他看起來也還蠻好的，狀態非常ok，答題也都很正常，並且一直答對」。面對突如其來的噩耗，製作人坦言不敢置信，希望家屬節哀保重，而且傅子純首次參加就拿下當集冠軍，令他相當開心。公視表示，節目會正常播出，「讓大家記得永遠爽朗的他，最後的帥氣身影」。





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