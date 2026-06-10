傅子純正式死因曝光 遺孀淚揭送醫過程：沒想過會有這天

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傅子純妻子哽咽表示傅子純的真正死因。（圖／侯世駿攝）

民視八點檔男星傅子純因急性血癌驟逝，享年46歲，10日傅子純靈堂開放給家人、親友弔唁，傅子純妻子在好友廖家儀、兵家綺兩人陪同下受訪，她透露傅子純當天病發後到醫院的整個過程，更首度公開傅子純的真正死因。

傅子純妻子哽咽地表示，當時夫妻倆是開車自行前往急診室，在跟醫生詳述交代這幾天不舒服的症狀後，才做之後處理包括進加護病房搶救。她也提到當下有照X光，發現肺部有發炎狀況，傅子純還有點喘，「他自己同意要插管，他可能認為就是不舒服這樣。」傅太太說。

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傅子純妻也沒想過會有這樣的一天，對於確切死因，她則說最後拿到的死亡證明是寫「肺炎併發敗血症，疑似急性白血病」。

當被問及遺照相關部分時，傅子純妻子哽咽情緒潰堤，一旁好友廖家儀為她發聲，表示傅太太已經提起很大的勇氣跟大家報告，隨後便護送回靈堂休息。

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