傅子純正確死因曝光！遺孀數度哽咽：他同意插管的

【緯來新聞網】傅子純於本月7日下午病逝、享年46歲，今（10日）是靈堂開放親友悼念首日，其遺孀Corrinna由好友兵家綺、廖家儀攙扶受訪，透露死亡證明書上寫的是「肺炎併發敗血症，疑似急性白血病」。

傅子純老婆（左）打起精神，在好友兵家綺陪同下受訪。（圖／記者許方正攝）

Corrinna一現身就先感謝現場媒體，數度哽咽、情緒激動，提到夫妻倆都不知道傅子純有血癌，發病前有感覺到不舒服，但並非在家心臟驟停離世，「我們開車到醫院急診，下車後走到急診室，他跟醫生交代這幾天不舒服的症狀，才做之後處理」，包括到ICU病房急診。



她提到，傅子純到醫院就發現肺部有發炎狀況也有些喘，醫生詢問他本人是否同意插管，「他自己同意要插管」。至於是否已交代遺言？Corrinna哽咽搖頭：「沒有，沒有想過有這樣的一天，真的。」



至於遺照的部分，Corrinna被問及如何決定選哪張？她哽咽久久不語，一旁廖家儀替她發聲，表示今天心情沉重就不聊這些，「今天她出來把病情過程誤解解釋，已經提起很大的勇氣」 。



Corrinna也提到前天有夢到傅子純，但他沒有交談，「他雖然看起來迷茫，我們會找到彼此的，沒關係」，一句話讓聞者傷心。

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廖家儀（左起）、傅子純老婆、兵家綺現身靈堂。（圖／記者許方正攝）

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