傅子純死亡證明真實病因曝光！遺孀露面曝最後狀態 夢中最後告別？哽咽喊：會找到彼此
8點檔小生傅子純7日因急性血癌驟逝，享年46歲，10日靈堂開放親友弔唁，遺孀Corrinna露面受訪，還原傅子純最終確認病因為「白血球遽增併發肺炎」，很突發的，他自己都不知道生病，到急診室時，還是自行下車進到醫院，向醫生說明症狀。
傅子純死亡證明上寫的死因為「肺炎併發敗血症、疑似急性白血病」，Corrinna形容，他在病發前身體有一點點不舒服，到院後拍X光，發現肺部發炎，傅子純也有點喘，並自行同意醫生後續插管治療，沒想到病情急轉直下，進到ICU後，經過搶救，最終無效，撒手人寰。
悲痛未答遺照挑選 夢到傅子純沒有病痛了
Corrinna透露，兩人從來沒有討論過有這一天，因此沒有交代過後事。至於被問到挑選遺照，Corrinna面露哀傷，一旁廖家儀代為表示，「她現在心情比較沉重，就先不聊這個。」
Corrinna透露有夢到傅子純，形容丈夫看起來有點「迷惘」，她再次形容，夢中丈夫狀態很好，沒有病痛，至於慌張模樣，她哽咽表示，可能是因為一切都太臨時了，他也感到有點迷茫。是否是最後告別？她說：「我們會找到彼此的，沒關係。」
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