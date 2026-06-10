傅子純死因出爐 昔海軍陸戰隊同袍憶「超乎常人體能」：難接受

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

【緯來新聞網】演員傅子純於本月7日下午病逝，享年46歲。軍中昔日同袍得知噩耗後，在社群平台貼出他服役海軍陸戰隊時的舊照，感性寫下對這位「永遠的班長」的追憶，直言以他那超乎常人的體能底子，實在難以接受這樣的結果。而傅子純遺孀今（10日）也透露死亡證明書上寫的是「肺炎併發敗血症，疑似急性白血病」。

傅子純離世。（圖／翻攝臉書）

傅子純當年服兵役時抽中海軍陸戰隊，在軍中表現優異，結訓後直接留任新訓中心擔任班長，服役期間長達1年8個月。從小熱愛運動的體質，加上軍旅高強度訓練，讓他鍛鍊出異於常人的強壯體魄。一名海陸退伍網友發文悼念，表示對觀眾來說傅子純是實力派演員，但對共同流過汗的弟兄而言，他是那個扎扎實實服完役的「海陸班長」，網友含淚寫道：「一日陸戰隊，終身陸戰隊。」





同袍：陸戰隊精神從未在他身上消失

該名同袍進一步表示，傅子純雖非科班出身，卻將軍中習得的紀律與責任感完整帶進演藝工作，「那股不怕苦、不怕難的陸戰隊靈魂從未消失」，即便演藝圈工作強度極大，鮮少聽聞他公開抱怨。這份堅毅也體現在拍攝現場，凡遇落水戲或高難度跳水場面，他一律堅持親自上陣，拒絕使用替身，敬業態度獲業界一致肯定。

廣告 廣告

傅子純結訓海軍陸戰隊。（圖／翻攝臉書）

10日靈堂開放首日，妻子Corrinna在好友兵家綺、廖家儀攙扶下出面受訪，數度哽咽。她透露，死亡證明書上所載死因為「肺炎併發敗血症，疑似急性白血病」，且夫妻二人事前對病情毫不知情。





妻子憶述送醫經過：他自己同意插管

Corrinna說明，傅子純發病前幾日已感到身體不適，但並非在家驟然病危，而是由她開車送往醫院急診，傅子純下車後仍自行步行進入急診室，向醫生說明近日症狀，隨後轉入ICU病房。



院方檢查發現其肺部已有發炎狀況且呼吸費力，醫生詢問本人意願，「他自己同意要插管」。對於是否留有遺言，Corrinna哽咽搖頭：「沒有，沒有想過有這樣的一天，真的。」

更多緯來新聞網報導

方文琳罹癌有感照顧者的苦 轉性想討罵求被觀眾討厭

妻夫木聰來台差點忘護照 喊「像第二個家」許願每年來金馬