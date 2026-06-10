傅子純沒入夢！遺孀曬「結婚登記照」淚喊：最保護我的老公
本土劇演員傅子純急性血癌病逝，突如其來的噩耗，讓遺孀李小姐難以忍受喪偶之痛，悲痛吐露心願：「來世我們再找到彼此」，她表示曾在夢中與老公相遇，不忘交代對方要放下心中牽掛，好好到另外一個世界，稍早，她曬出夫妻昔日合照，字字句句透露對亡夫的不捨。
傅子純遺孀李小姐在社群曬出與傅子純生前的合照，兩人輕靠著彼此，對著鏡頭露出微笑，接著透露這張合照是在登記結婚當天拍下的，她悲痛表示相處15年以來的點點滴滴，全部都牢記在心中，對於傅子純生前付出的一切，她大方稱讚：「最棒的神隊友，最保護我的老公，你是我的全部」，不難看出傅子純在她的心中，是一百分的老公。
遺孀李小姐表示傅子純在過世第二天時，曾到夢中與自己相遇，不過昨晚(10日)卻缺席，讓她堅強表示：「或許是有事要去忙，沒關係老公你去忙該忙的， 我可以的。」不過語氣仍難掩失落，網友見狀留言關切：「我們大家一起陪你，加油」、「望著天上最閃亮的星星，是祂在守護著你」、「好好照顧自己，把老公那一份一起活下去」，藝人方馨也留言打氣：「所有的美好都會永遠留在心中」。
民視昨(9日)公布傅子純的靈堂位於板橋殯儀館旁的生命會館，經紀公司表示由於親友仍在處理後事，為保留安靜且莊重的追思空間，從今天(10日)下午一點起，僅供家屬及演藝圈好友悼念，暫時不對外開放。
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