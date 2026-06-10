傅子純燦笑帥照擺靈堂！遺孀哭紅雙眼語塞：失去這麼好的先生

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傅子純遺孀Corrinna（中），廖家儀（左）、兵家綺（右）陪同出席。（圖／東森娛樂）





民視八點檔當家男主角傅子純，因演出《新兵日記》爆紅廣受觀眾喜愛，6月7日病逝，享年46歲。傅子純的靈堂今（10）日開放家屬、至親及演藝圈好友前往弔唁，遺孀Corrinna李小姐首度現身回應，眾多圈內好友包括兵家綺、廖家儀、方馨都到場追思。

傅子純的遺照選用社群上的生活照片，照片中她身穿白色襯衫、藍色西裝外套，露出燦了帥氣的笑容，這是他最後一次錄影的服裝，當時是參加節目《哈！真相大白了》的錄製，肖像後方則有一片淺藍天空。

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Corrinna今日首度現身，身穿白衣黑褲、戴墨鏡遮掩哭紅雙眼，堅強回應外界攸關傅子純逝世消息，她感謝大家對先生的關心：「我雖然痛心失去這麼好的先生，但我相信子純在天上會繼續努力。」被問遺照為何選這張，她當場悲慟到無法言語，傷心到說不出話來。

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