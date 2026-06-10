傅子純猝逝！遺孀曬登記結婚照「1句話」逼哭全網

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娛樂中心／駱瑩倫報導

八點檔男星傅子純7日因急性血癌病逝，享年46歲，噩耗曝光後震驚演藝圈，許多觀眾與粉絲也紛紛表達哀悼之意。與傅子純相伴15年的妻子Corrinna，在面對突如其來的離別後，持續透過社群抒發思念情緒，字句之間盡是難以放下的情感。今（10日）Corrinna再度發文，並曬出夫妻登記結婚時所拍下的甜蜜合照，令人鼻酸。





傅子純

八點檔男星傅子純7日因急性血癌病逝，享年46歲。（圖／翻攝自「傅子純的粉絲團」臉書）

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傅子純遺孀發文吐心聲

Corrinna在10日上午再度更新貼文，罕見分享兩人過去的珍貴合影。她寫道，前一晚雖然傅子純「缺席沒來看我」，但她選擇相信摯愛只是暫時忙碌，並以平靜語氣向丈夫喊話，表示自己仍會努力面對日常：「沒關係老公你去忙該忙的，我可以的。」

傅子純

傅子純的妻子Corrinna罕見分享兩人過去的珍貴合影。（圖／翻攝自「Corrinna」臉書）





Corrinna回憶結婚登記甜蜜時刻

她也回憶，這張照片拍攝於完成結婚登記之後，畫面中傅子純神情溫柔、帶著一貫親切笑容，身穿簡單上衣，流露自然溫暖氣質；Corrinna則依偎在側，兩人互動親密。她在貼文中寫道：「15年的一切一切總總都刻在我心上。最棒的神隊友、最保護我的老公，你是我的全部。」





傅子純

Corrinna與傅子純感情相當好。（圖／翻攝自「Corrinna」臉書）





下方瞬間湧入大批網友留言關心及安慰，「所有的美好永留在心中，你好好照顧自己，粉絲們一起陪著你」、「姐姐加油！子純哥永遠活在大家心中」、「都這時候了妳也太體貼了吧⋯這些天妳一定很累了，該休息時就要歇一下，要保持體力才撐得住」、「望著天上最亮那顆星星，是他在守望著妳喔」。另外，家屬也已著手安排後事，靈堂設於板橋殯儀館旁生命會館，自10日下午起開放親友弔唁，公開追思活動則將另行擇期舉行，供粉絲表達懷念之情。





原文出處：傅子純急性血癌病逝！相守15年愛妻曬「登記結婚照」 告白1句話逼哭全網

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