傅子純生前內疚沒辦婚宴！她出手幫遺孀實現了 催淚畫面曝光

記者鍾智凱／綜合報導

46歲演員傅子純曾演出《新兵日記》等戲劇，經紀公司證實他7日因血癌病逝於淡水馬偕醫院，消息一出震驚外界，如今馬來西亞知名畫家「映秋」（Autumn Ying）也替傅子純及遺孀以畫作完成生前夢想。

傅子純出道約24年。（圖／民視提供）

傅子純一直以來是電視台戲劇愛用的本土小生，形象鮮明陽光，他2018年與交往7年的圈外女友登記結婚，當時還到泰國度蜜月，感情相當甜蜜。過往傅子純曾透露因氣胸開刀，還有頸椎疾病，因拍一場摔下樓梯的戲，導致他高難度甩頭，因此牽動了舊疾，釀成頸椎不適。沒想到近日從峇里島返台，卻爆發急性血癌，歷經急救仍回天乏術。

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傅子純與遺孀李小姐在畫中圓夢辦婚禮。（圖／IG @autumn.ying授權）

2018年和妻子低調登記後，傅子純曾坦言沒能辦一場風光的婚禮，內心感到愧疚，希望未來躍補辦婚宴，可惜如今無法實現，而遺孀今也曬出登記之後的合照畫面，讓網友看了鼻酸。

傅子純與遺孀李小姐在畫中圓夢辦婚禮。（圖／IG @autumn.ying授權）

馬來西亞知名畫家「映秋」（Autumn Ying）發文感嘆：「原來有些遺憾不是不夠愛，而是總以為還有時間，於是我把他們想像進了一場婚禮裡，在那裡沒有病痛，沒有離別，只有最幸福的模樣，願所有來不及完成的承諾，都能在愛裡被溫柔成全，有些婚禮遲到了，但愛從來沒有缺席」，讓網友紛紛表示看哭，傅子純好友王瞳也留言：「謝謝你」。

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