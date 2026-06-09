傅子純生前曾牙痛！沈玉琳憶罹血癌「同1徵兆」 呼籲身體警訊不可忍

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沈玉琳跟傅子純（右）一樣都罹患血癌，徵兆都是牙齒痛。（圖／翻攝臉書／沈玉琳、傅子純）

演員傅子純7日因急性血癌病逝，享年46歲，消息震驚演藝圈。由於傅子純生前赴峇里島旅遊期間，曾出現牙痛導致食慾不振的情況，也讓外界開始關注血癌發病前可能出現的身體警訊。曾經歷白血病治療的藝人沈玉琳，近日受訪時分享自身抗癌經歷，透露當時確診前也曾出現牙齦異常腫脹的症狀。

與傅子純交情深厚的藝人兵家綺近日提到，傅子純在發病前曾受到牙痛困擾，當時甚至影響進食狀況。而沈玉琳得知相關消息後，也回憶起自己當時確診白血病前的身體變化，發現兩人出現相似徵兆。

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據《壹蘋新聞網》報導，沈玉琳表示，自己最初是出現牙齦腫脹情況，原本以為只是一般牙周病，因此陸續前往2家牙科診所就醫。不過在接受治療後，症狀始終沒有明顯改善，後來又出現極度疲倦等情況，才前往醫院急診檢查，經抽血後確診罹患白血病。

他回憶，當時血液腫瘤科醫師向他解釋，白血病患者體內異常白血球會大量增生，而牙齦組織血管較為鬆軟，異常白血球容易聚集於此，進而造成牙齦腫脹。因此，部分患者在疾病初期，可能會先出現牙齦異常、口腔不適等症狀。

除了牙齦腫脹之外，沈玉琳坦言，自己當時也長期感到疲倦不堪，但一直以為只是工作繁忙導致過度勞累，或是自律神經失調所引起，因此並未提高警覺。

直到病情逐漸惡化，在妻子堅持下前往大型醫院急診檢查，才發現血液數值已經出現嚴重異常。沈玉琳透露，當時白血球數量高達22萬，血紅素則下降至2.6，醫師甚至直言，如果再延誤3天就醫，後果可能不堪設想。

沈玉琳罹患血癌歷經5次化療，成功抗癌。（圖／翻攝臉書／沈玉琳）

確診後，沈玉琳接受完整治療，歷經5次化療，最終成功抗癌。他表示，現今血癌治療技術已大幅進步，透過基因檢測等醫療方式，許多患者都能找到適合的治療方案，因此確診後應積極配合醫療團隊安排。

沈玉琳也藉自身經歷提醒民眾，不要輕忽身體發出的警訊。無論是長期疲倦、牙齦異常腫脹，或其他無法解釋的不適症狀，「一般人要隨時注意身體的警訊，千萬不要忍，有不對勁一定要去看醫生。」

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