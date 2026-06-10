傅子純生前最後畫面曝光！ 題目驚見「血癌」網看哭：不能接受

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傅子純最後遺作曝光，留言區引發網淚崩。（圖／翻攝自《哈！真相大白了》Youtube）





本土劇46歲演員傅子純日前因急性血癌併發症不幸猝逝，震驚全台演藝圈。其生前最後一次參與錄製的醫學益智節目《哈！真相大白了》於昨（9日）晚間正式首播，這場錄影意外成為他在螢幕上的最後遺作，最讓大批觀眾震驚與心痛的是，節目在進行醫療常識搶答時，互動題目竟巧合地談及「血癌與輸血」等內容，驚人的巧合引發大批網友淚崩，紛紛湧入留言區不捨哀悼，直呼「第一名實至名歸，這集似乎就是為了子純而生的」。

節目巧合談及血癌

在昨日晚間播出的節目精華中，傅子純展現了極高的常識與推理水準，然而，當現場的互動題目與專家解說深入探討「低血糖、暈倒、輸血」以及「血癌」等相關病徵與醫療知識時，台上的傅子純氣色紅潤、表現活躍，還神態自若地與主持人哈林大方分享八點檔的拍攝辛苦經歷，完全看不出任何身體異狀。

當兵歷練精準答題

除此之外，傅子純在面對高難度的溺水急救順序迷思時，更展現了卓越的邏輯思維，傅子純坦言自己過去在當兵時曾擔任過基長，在部隊裡接受過極為嚴格且紮實的急救訓練，因此深刻記得正確步驟，首要就是先確保呼吸道暢通。

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此外，在面對「撞到腳趾頭大聲罵髒話，能否降低疼痛感」的趣味題時，他也精準以大腦神經傳導分配的生理反應進行剖析，最終順利勇奪第一階段積分賽冠軍。

網湧留言悲痛悼念

然而，這段精彩且實至名歸的奪冠現場，如今卻成為粉絲心中最痛心的告別，影片在網路平台一上架，留言區在短時間內累積不少網友讚賞其精彩表現，紛紛感嘆「第一名實至名歸，這集似乎就是為了子純而生的。」

更有大批粉絲看著節目中的種種巧合畫面痛心直呼「真的不能接受，看著看著就哭了」、「連最一次登場都這麼帥，怎麼可能會出事...」，對於他的驟然殞落感到無比遺憾。

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