傅子純生前自行同意插管 妻子哽咽曝「真正死因」：以為只是不舒服

傅子純7日病逝，享年46歲，靈堂不對外開放，僅供家屬至親好友弔唁。10日下午，傅子純妻子Corrinna在工作人員的攙扶下，哽咽接受媒體訪問，透露傅子純真正死因，並回憶當時身體不適前往急診，醫生詢問其插管意願，他是自行點頭同意，沒想到這一去就再也沒有回來。

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傅子純遺孀Corrinna（中）接受訪問，右為兵家綺（圖／小娛樂）

傅子純真正死因

遺孀Corrinna表示，事發前幾天傅子純有些身體不適、有些喘，在意識很清醒的狀況下，與妻子一同走進急診室，照過X光發現肺部疑似有異狀。死亡證明書上，傅子純的死因是「肺炎併發敗血症，疑似急性白血病」，然而在此之前，包括傅子純自己在內，沒有任何人知道其有相關疾病。

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Corrinna痛心說，老公可能也認為只是不舒服，完全沒有想過會有這樣的一天，因此也從未跟她談論過身後事，也由於巨大悲傷，簡短向媒體致意、說明以後便離開。

傅子純7日突然病逝，令外界錯愕悲痛，遺孀Corrinna發照片緬懷丈夫（圖／翻攝自傅子純臉書、傅子純妻子臉書）

傅子純遺孀堅強發聲「我可以的」

遺孀Corrinna於10日上午悲痛發聲，貼出與傅子純在結婚登記後拍下的合照，表示這15年來一切，她都銘記在心，形容老公是最棒的神隊友，「最保護我的老公，你是我的全部。」雖說今晚傅子純並無入夢，但她堅強表示：「或許是有事要去忙，沒關係老公，你去忙該忙的，我可以的。」

演藝圈公務員 傅子純認真敬業人緣好

傅子純是圈內公認的「公務員」，個性低調、踏實、不張揚，私底下的他務實且專注於表演本身，下戲後極少參與社交應酬，總是默默將劇本研究透徹。他曾謙虛地形容自己「沒有天分，只是在及格邊緣努力」，但正是這種每分每秒都全力以赴的敬業精神，讓他贏得了所有合作導演、演員以及幕後工作人員的由衷尊敬。



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