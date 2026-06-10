傅子純病逝隔天顯靈！梁佑南淚曝在鏡中看見他 對自己比1手勢：他還想念大家
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／新北報導
男星傅子純7日驟然離世，享年46歲。而他的靈堂9日於板橋殯儀館旁生命會館設立，並在今（10）日下午13點讓親友前往現場拈香悼念，靈堂不對外開放。先前才右眼因為黃斑部皺褶開刀的藝人梁佑南，今天也戴著眼罩淚崩現身傅子純靈堂，提到與傅子純的往事時更數度哽咽，更透露自己在傅子純過是隔天曾在攝影棚靖子裡看見傅子純一閃而過的身影。
在傅子純離開隔天，梁佑南下午3點多到民視工作，而在從化妝室起身準備離開時，她突然在透過鏡子看到了傅子純的身影，「我起身的時候，就是從鏡子裡面看到我後面的傅子純走過去。」甚至對方還對自己比了個加油手勢，而當她將此事告訴身旁的演員江俊翰時，江俊翰也給了自己一個擁抱，而她認為，「是子純還想念大家。」
接著，梁佑南回憶，在女兒方琦拍攝《黃金歲月》時有場戲曾遇到困難，當時傅子純就和方琦説：「你放手去演，你一定可以把那個狀態演得很好。」而在自己收工後還特地留下來看，結束後更直接對方琦比了個「讚」，而這一幕也被一旁的人記錄了下來，「我昨天看到的那張照片的時候，我超難過。」還有次因為兒子的數學不錯，所以她一直認為兒子不唸數學系當老師很可惜，但曾念過數學系的傅子純得知後便來開導她說：「數學系很辛苦，兒子有想法就照他的意思去，心理學肯定比數學系有出路。」才讓當時梁佑南與兒子緊張的關係得到緩解。
梁佑南也提到，當自己因教育方式被網友批評是「虎媽」時心裡很受傷，但這時傅子純跑過來抱住她説：「幹嘛在意虎媽這個詞？把小孩教好比較重要。」另外，在一次聚會中，梁佑南難過說到自己的身材似乎變得圓潤不少，一番話讓一旁的傅子純聽了連忙安慰，更直接將梁佑南抱起來，「我第一次被男生公主抱，居然是傅子純。」她坦言，當自己昨天看了傅子純最後一次錄影的節目《哈！真相大白了》時，有發覺他的精神不佳，而她認為傅子純的離開或許就是要提醒大家要珍惜身體、注意健康，最後她對天向傅子純喊話：「我會記得你跟我說的每句話，希望子純保佑太太、爸爸平安健康。」
擁有好人緣的傅子純，今天也有其他演藝圈好友前來悼念，包括，高欣欣、兵家綺、方馨、廖家儀、錢君仲、阿竿（阿甘）、翁家明、黃少谷、勇兔、林玟誼、顏曉筠、程雅晨、李千娜、米可白、余政鴻、胡嘉愛、張世賢、梁佑南、方琦、王燦、吳政澔、徐千京、周宇柔、吳迦樂、藍葦華、曾子益、李厚豪、蔡昌憲、何豪傑、李岳峰導演女兒李怡慧、張志鴻導演、楊皓崴等人。
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