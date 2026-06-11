傅子純病逝震撼大馬！他曝17年前「1張手寫信」：真的做到了

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馬來西亞《光華日報》曾2度採訪傅子純，如今病逝消息傳開，相當震撼。圖／民視提供

男星傅子純7日因「白血球遽增併發肺炎」病逝，享年46歲，不僅震驚台灣社會，馬來西亞《光華日報》得知消息也發出貼文哀悼；事實上，傅子純曾2度接受《光華日報》採訪，一名編輯回憶與傅子純互動與採訪過程，不禁感嘆，至今他仍是當年「那個真摯的他」，親切又善良。

「子純，真的謝謝你」馬來西亞《光華日報》一名編輯表示，2009年他透過部落格，向傅子純留言邀約採訪一事，當時傅子純立刻答應，還應採訪需求寄出親自下廚的照片，不僅如此，傅子純還親筆寫下祝福送給讀者，感謝讀者給予的鼓勵，並承諾粉絲「一定會更加努力來演出更好的作品」，不辜負大家的期望。

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該名編輯表示，當時傅子純演出的作品尚不多，對於海外邀約相當慎重，至今成為八點檔男神，再次回顧傅子純當年寫下的文字，能感受到用心之外，對比近年表現，仍能感受到傅子純初心仍在。

馬來西亞《光華日報》曾2度採訪傅子純，如今病逝消息傳開，相當震撼。圖／翻攝自光華日報Kwong Wah Yit Poh 臉書粉專

事實上，傅子純曾受《光華日報》2次專訪，第1次是2009年《歡喜在光華》之美味情緣，當時傅子純為了分享小食譜，特別寄出親自下廚的照片；第2次則是2010年聖誕節專題《傅子純陪你過聖誕》，暢談節慶點滴。

如今傅子純病逝消息曝光，也令馬來西亞網友感嘆，即使只是透過文字傳達，也能感受到傅子純的真誠，紛紛表示「很難過這麼好的暖心大男孩」、「連對一個素不相識的人都這麼親切了，怪不得他的人緣這麼好」、「他的字跡就像他的人一樣開朗可愛啊」。



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