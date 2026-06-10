傅子純病逝！海陸學弟現身靈堂悲吐：完全沒有架子的前輩

吳政澔過去曾與傅子純合作戲劇。（圖／東森娛樂）





男星傅子純7日因肺炎併發敗血症驟逝，享年46歲，靈堂今（10）日下午開放開放家屬、至親及演藝圈好友前往弔唁，眾多圈內好友都前來追思，而曾與其合作《愛的榮耀》的男星吳政澔也悲痛回憶起傅子純的生前暖舉。

吳政澔過去服役海陸兩棲裝甲兵，傅子純則是海軍陸戰隊，兩人可說是學長學弟關係，吳政澔回憶起與傅子純合作的情景表示：「今天其實就是來陪子純，看看他聊聊天，我從前年《愛的榮耀》開始，就是跟他合作了。」

傅子純7日因病離世。（圖／翻攝自傅子純臉書）

傅子純7日因病離世。（圖／翻攝自傅子純臉書）

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吳政澔形容傅子純是一個「很好的前輩」，只要看到新人緊張或是有些問題，都會很耐心的在空檔時間將自己所學的傳授給他們「然後在大家很疲累的時候，大家對他的印象都是他永遠可以跟你開玩笑，完全沒有架子的一個前輩。」

吳政澔坦言，收到傅子純的噩耗時，當下心情相當震驚與遺憾，「不過回想跟他所有共同的回憶，包括去年我們在《好運來》這一整年，有遇到的時候都是他在開玩笑的時候，所以我相信即便今天大家來看他，他在現場，我相信他也都是笑笑的跟大家在開玩笑。」他認為傅子純不是一個嚴肅的人。

吳政澔也呼籲外界，希望大家還是能夠給家人一點空間，讓他們在這段時間能夠好好陪伴走完人生最後一程，「也謝謝子純哥留給我們的回憶都是樂觀正面，對於圈內人都是鼓勵、很正向的，也讓我們可以把他這樣的好習慣、好榜樣，可以繼續傳承下去。」

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