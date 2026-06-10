傅子純癌逝享年46歲！葉歡不捨送別「春生」 一句話讓網友淚崩

【緯來新聞網】演員傅子純因急性血癌驟然離世，享年46歲，消息傳出後震動台灣演藝圈。資深女星葉歡於6月10日在社群媒體發文，親自公開哀悼，以兩人合作劇集《春花望露》中傅子純所飾演的角色名稱「春生」向他告別，留言寫道「春生，阿姨真的傷心」，字句簡短，情感深重。

葉歡哀悼傅子純。（圖／翻攝Facebook）

葉歡在文中透露，得知傅子純離世的消息後，第一反應是震驚難以接受。她表示，一個年輕人在毫無預警、也沒有太多時間掙扎的情況下就此離開，令她深感錯愕。葉歡同時感嘆，傅子純的驟然辭世對同世代的人而言如同一記警鐘，提醒大家當下生活環境對健康愈來愈不友善，應提高對身體異常狀況的警覺。





葉歡坦言首次正視急性血癌

葉歡坦言，過去從未深入了解急性血癌這項疾病，但近年身邊不斷有人因突如其來的重病離世，甚至連好好道別的機會都沒有。她在文末以《春花望露》的劇中稱呼向傅子純做最後致意，這句「阿姨真的傷心」也在網路上引發廣泛迴響，不少網友留言表示看了深感鼻酸。



傅子純曾參與多部台灣本土劇演出，與葉歡在《春花望露》的合作留下深刻印象。急性血癌病程進展迅速，患者往往在確診後短時間內即面臨生命威脅，存活率因個案差異而有所不同，醫療資源的及早介入至關重要。傅子純的離世再度引起外界對青壯年族群健康檢查意識的關注。





演藝圈眾星哀悼

傅子純病逝的消息目前持續在社群平台發酵，多位曾與其合作的演員相繼公開致哀。葉歡的悼文發出後，留言區湧入大批網友及演藝圈人士回應，不少人表示對傅子純年僅46歲便離世深感惋惜，也有人呼籲應重視定期健康檢查，提早發現潛在疾病風險。

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