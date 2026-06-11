傅子純癌逝「德嘉CP」天人永隔！吳婉君悲慟：捨不得說再見

吳婉君沉默多日，緬懷悼念傅子純。（圖／IG@cocco__wu）

本土劇男星傅子純於本月 7 日因急性血癌併發肺炎、敗血症不幸病逝，享年 46 歲。噩耗傳出後令親友與粉絲感到無比震驚與不捨。對此，曾在八點檔《愛的榮耀》中與他組成受歡迎「德嘉 CP」的女星吳婉君，在沉默數日後於社群平台悲慟發聲，直言自己「哭到想吐」，字裡行間滿是對這位神隊友百般不捨。

吳婉君在文中形容傅子純不僅是「紳士般的大哥哥」，私下更有著幽默風趣的一面，笑稱他是「溫柔騷包的大姐姐」，並調皮爆料：「一旦你騷起來就沒有我的事了，最佳女主角是你，最佳男主角也是你，你最靚。」。

廣告 廣告

她感性回憶，自己初到民視這個新環境時既陌生又無助，非常幸運能與傅子純搭檔打拚，形容傅子純就像「里長伯」一樣，在片場總是照顧、保護著並鼓勵著幕前幕後的每一個人，也一直關照著她。

回想起拍攝《愛的榮耀》的點滴，吳婉君表示那些經歷悲歡離合、甚至在浪漫畫面背後「一本正經胡說八道」的排戲時光，都是最珍貴且快樂的戰鬥時光。面對傅子純在 46 歲的人生定格，她感傷地說：「不知道下一次是你演兒子，還是我演女兒欸。你這樣直接凍齡，我沒局了啊⋯。」

吳婉君坦言，這幾天的心情是「有多開心，就有多難過」，面對突如其來的死別，她難掩激動情緒：「哭到想吐，還是捨不得跟你說再見。我再去哭一下下。」真摯的告白讓無數網友鼻酸。

傅子純的病逝事發突然，據悉他生前並不知道自己罹患血癌，甚至在赴峇里島旅遊期間僅以為是牙痛影響食欲，未料回台後病情急轉直下。目前傅子純的靈堂設於板橋，雖不對外開放，但已有眾多圈內好友如翁家明、兵家綺、梁佑南等人前往弔唁。

傅子純在演藝圈奮鬥 25 年，從《新兵日記》的「楊海生」到近年八點檔的當家小生，他陽光、專業的形象將永遠留在觀眾心中。雖然「德嘉 CP」的甜蜜已無法再複製，但誠如吳婉君所言，那份「默契百分百」的最佳神隊友身影，將會被所有愛他的人永遠記得。

更多中時新聞網報導

無心跳器捐醫檢爭議 換心銳減

世足》世足好戲 愛爾達、東森、台視看得到

秀英鄭敬淏聚少離多 14年情斷