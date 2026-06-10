傅子純真實死因曝光！遺孀被2女星攙扶首現身 心碎還原搶救過程

記者徐珮華／台北報導

傅子純7日驟逝享年46歲，消息一出震撼各界。靈堂今（10）日起開放親友弔唁，傅子純遺孀稍早在廖家儀與兵家綺攙扶下，強忍悲痛首度現身，哽咽表示：「感謝大家對子純的所有關心，還有對於他的愛。我雖然非常痛心失去這麼好的先生，但還是非常感謝大家關心我、一直陪著我。我相信子純在天上會繼續努力，也會好的，謝謝。」

傅子純遺孀首度現身受訪。（圖／記者鄭孟晃攝影）

傅子純遺孀受訪還原其離世過程，透露他發病前身體已有些不適，但絕非外傳的在家中離世或心臟驟停，「我們開車到急診、下車、走到急診室，跟醫生交代這幾天不舒服的症狀，才做了之後的處理。」她表示，傅子純入院時進行X光檢查，當時肺部有些發炎症狀，也有點喘，並在醫師說明後同意插管治療，最後進入ICU，經過搶救才離開。

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傅子純死亡證明書上，死因為「肺炎併發敗血症，疑似急性白血病」。遺孀指出他生前並不清楚自己罹患相關疾病，「最後很突然，並不是真的知道有血癌。」她也提到傅子純離世第2天曾入夢，夢中的他沒有任何異狀，「很好，沒有病，但有點點太臨時了，有點迷惘，我們會找到彼此的。」

傅子純遺孀（中）在廖家儀（左）、兵家綺（右）陪伴下首度現身。（圖／記者鄭孟晃攝影）

傅子純出道多年堪稱緋聞絕緣體，2018年與圈外老婆婚後感情甜蜜，當時還前往泰國度蜜月。如今夫妻倆天人永隔，遺孀連續3日發文追憶，今日一早也PO出兩人結婚登記照，坦言傅子純前一晚並未入夢，「但或許是有事要去忙，沒關係老公你去忙該忙的。 我可以的」，堅強語句令人不捨。

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