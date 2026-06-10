傅子純真正死因曝光 遺孀現身哽咽：我們會找到彼此

傅子純靈堂開放親友弔唁。（圖／侯世駿攝）

傅子純日前驚傳猝逝，享年46歲，今（10日）起在板橋殯儀館附近開放親友拈香悼念，遺孀李小姐也接受訪問，哽咽表示：「非常謝謝大家對子純的關心，我相信子純在天上會好好的。」對於外傳傅子純是因急性血癌逝世，其實他的死亡證明書上真正的死因為「肺炎併發敗血症，疑似急性白血病」。

談到事發的經過，李小姐表示傅子純並不知道自己有這樣的疾病，外界說的在家心臟驟停並非事實，而是傅子純感覺不舒服，他們開車到急診室，跟醫生交代身體症狀後，照X光看的時候發現肺部有點白白的，傅子純本人還同意要插管，認為經過治療後可以痊癒，沒想到最終搶救無效逝世。

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李小姐坦言夫妻倆從未想過會有這麼一天，因此傅子純也沒有特別交代過後事，日前李小姐發文表示夢到老公，「我有看到他，但他沒有說什麼，他很好，雖然有一點點太臨時了， 但我們會找到彼此的。」傅子純的遺照選用他身穿白色襯衫、藍色西裝外套，露出陽光帥氣微笑的照片。

傅子純遺孀出面受訪。（圖／侯世駿攝）

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