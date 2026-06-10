傅子純真正死因曝光！遺孀痛哭被2女星攙扶現身 悲喊：我們會找到彼此的

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／新北報導

男星傅子純7日驟然離世，享年46歲。而他的靈堂9日於板橋殯儀館旁生命會館設立，並在今（10）日下午13點讓親友前往現場拈香悼念，靈堂不對外開放。稍早傅子純遺孀被藝人廖家儀與兵家綺攙扶現身受訪，首先她落淚感謝大家對傅子純的關心，雖然自己非常痛心失去丈夫，但傅子純的親友也都在身邊陪伴。

傅子純遺孀現身。（圖／黃鈺晴攝）

聊到傅子純的病情，傅子純遺孀透露，其實傅子純自己也不知道有這樣的情況，「最後在醫院拿到的是白血球遽增合併肺炎。」至於傅子純的死亡證明書上面則寫著，肺炎併發敗血症，疑似急性白血病。接著，她坦言，雖然傅子純發病前身體有些不舒服，但兩人當初是一起開車去到急診室，並走進急診室向醫師說明狀況，隨後就進到ICU，在經過搶救才離開。

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傅子純遺孀還提到，在治療過程中傅子純有些喘，所以有進行X光檢查，且當下醫師詢問若之後治療有需要是否同意插管時，是傅子純自己同意的「他是自己同意要插管的，一開始他也認為可能就是（一般）不舒服。」被問到先前夫妻倆是否有聊到過身後事的安排，傅子純遺孀坦言，「我們沒有想過有這樣子的一天。」而今天之所以站出來除了是想謝謝大家的關心外，也想說明外界於傅子純病情的誤解，最後她也向老公喊話：「我們會找到彼此。」

由於傅子純遺孀前幾天發文有提到自己有夢到過傅子純，對此，她表示夢中傅子純沒有說話，但對方的狀態非常好，但可能因為事發突然，她自己或許也有些迷惘。其實今天早上傅子純遺孀也再度發文，文中提到，「今晚你（傅子純）缺席沒來看我，但或許是有事要去忙，沒關係老公你去忙該忙的。 我可以的。」隨後分享了一張與傅子純的合影透露，這張是兩人登記結婚當天所拍的，「15年的一切一切總總 都刻在我心上。最棒的神隊友，最保護我的老公，你是我的全部。」字字句句訴說對傅子純的思念。









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