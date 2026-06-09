傅子純突癌逝！蘇晏霈曬生前影片慟喊：再也聽不到專屬的早安

蘇晏霈曬出兩人過往互動影片，緬懷傅子純。（圖／翻攝臉書／蘇晏霈）

演員傅子純於7日因急性血癌病逝，享年46歲。，由於他生前形象健康陽光，突然離世讓許多親友難以接受，與他合作近20年、曾多次在戲劇中搭檔演出的蘇晏霈，9日再度透過社群平台發文追思，「幾天了，屬於你叫我的『仙女姐姐早安』的聲音再也聽不到了......」字句間流露對摯友離世的不捨與思念。

蘇晏霈回憶，剛踏入演藝圈時便與傅子純合作，當時她還向對方表示自己是粉絲，卻被傅子純以幽默口吻回應，讓她至今仍印象深刻。她表示，兩人多年來合作無數次，從最初的偶像與粉絲關係，逐漸成為彼此信任、互相扶持的工作夥伴。

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她提到，因為有傅子純在身旁，自己在拍攝現場總能建立足夠的安全感與自信，也讓每一次演出都能更加投入。近20年的合作與相處，早已讓兩人建立深厚情誼，不只是同事，更像是共同成長的戰友。

面對好友驟然離世，蘇晏霈坦言，「這兩天，依舊上工，卻是要進入到佈滿你身影的攝影棚、停車場、化妝休息室、服裝間、走廊、從攝影棚望出去下雨的廣場、甚至排戲錄影我都在想念著你在我身邊的畫面，頓時真的覺得孤單。」

她也分享傅子純私下細心的一面，表示自己身體不舒服時，對方總會主動幫忙舒緩不適，並協助向劇組爭取休息時間。即便錄影前偶爾以玩笑方式活絡氣氛，也都是希望讓身邊的人能夠放鬆心情。

最令她難忘的是，傅子純每次見面時總會以溫柔語氣向她說一句「仙女姊姊早」，這句專屬問候多年來從未改變，也成為兩人之間獨有的默契。如今熟悉的招呼聲再也無法聽見，讓她感到格外不捨。

蘇晏霈不捨向傅子純喊話，「子純......你登出地球的方式，我一點都不懷疑，只是，很難相信，你比我想的更瀟灑、調皮。連離開的方式都很你。」她表示，雖然傅子純是最棒也是最貼心的夥伴，「但你自行登出地球拋棄夥伴，我想先記一筆。」不過她仍留下最後的祝福：「辛苦你了，我們下次見、好好休息喔。想念你。」

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