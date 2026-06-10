傅子純螢幕「最後遺作」曝光！獨排眾議答題奪冠 網全看哭了

【緯來新聞網】八點檔男星傅子純6月7日因急性血癌過世，享年46歲，噩耗震驚演藝圈。他生前參加《哈！真相大白了》節目錄影，沒想到成了螢幕的最後遺作，引來大批網友不捨哀悼，「已經成回憶了」。

傅子純在螢幕上的最後身影。（圖／翻攝自哈！真相大白了YouTube）

《哈！真相大白了》昨（9日）上傳標題為「父母捐血會反客為主攻擊器官？傅子純破解拍戲醫療迷思！大飛、張家瑋慘遭淘汰」影片，只見傅子純穿著黑色西裝搭白色襯衫，氣色看起來不錯。

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傅子純獨排眾議。（圖／翻攝自哈！真相大白了YouTube）

在「OX選邊站」的答題環節中，其中一題是「女主角的孩子急需輸血，你挺身而出，驗血後發現是孩子爸爸，所以不能捐」，傅子純獨排眾議選擇「O」，與其他嘉賓的答案完全不一樣，不過意外地順利答對，最後拿下冠軍奪得純金大獎。



片段曝光後，大批網友紛紛湧入留言，「這一幕竟成遺作了」、「我最愛的男演員，不捨」、「子純哥的最後遺作」、「連最一次登場都這麼帥，怎麼可能會出事」、「哎，這樣一個好的人才怎麼這麼快就走了，子純一路好走」、「已經成回憶了」、「看起來很正常，只是有點鼻音」、「第一名實至名歸，這集似乎就是為了子純而生的」。

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