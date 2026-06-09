傅子純血癌猝逝 李㼈憶22年前《意難忘》父子情嘆：太年輕了
【緯來新聞網】國片《腎上腺母侵》今（9日）舉辦首映會，演員群李㼈、郭鑫、田麗、劉黛瑩、班鐵翔、南果步等人都現身，李㼈過去曾跟傅子純合作多部戲，提到傅子純急性血癌猝逝，他難過直呼：「真的不敢相信，太年輕了。」他坦言連看新聞都不想看，感嘆：「我希望是假的，真的好難過。」
李鑼對於傅子純猝逝直呼不敢相信。（圖／資料照、攝影組）
李㼈表示傅子純第一部民視8點檔，就是2004年兩人一起合作《意難忘》，「他是一個非常認真的演員，那時候他演我兒子，他個性非常好、非常優秀，也非常有禮貌。」對於傅子純的離開，直呼不敢相信，「真的太誇張了。」
李㼈在片中飾演極端角色，甚至有揮刀自宮、自殘下體的戲碼，他自嘲角色是「喪心病狂」，也是他從影以來一大挑戰。日本影后南果步這次也加入電影演出，她表示在日本拍攝，只要拍到自己的戲份，再到片場就好，但台灣劇組都會需要在片場待機，「不知道什麼時候會輪到我，要一直維持入戲的狀態，雖然很緊張，但也很有樂趣。」她在片中飾演的媽媽桑，不把人命當一回事，她笑喊：「李㼈演的角色如果是變態，那我就是魔女了。」
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
見傅子純遺容崩潰！高欣欣痛罵「搞什麼東西呀」 曝遺孀現況惹鼻酸
出道超過24年、曾演出《新兵日記》等戲劇的演員傅子純，近日剛從印尼峇里島度假返台，7日下午16時許因「急性血癌」（白血病）病逝於淡水馬偕醫院，享年46歲。突如其來的消息讓親友、粉絲不敢置信。第一個趕到醫院、與傅子純情同姊弟的高欣欣透露，她抵達醫院時傅子純已離世，見到對方遺容難以接受痛罵「在搞什麼東西呀」，並曝光遺孀現況。
51歲女星睡夢中辭世！罹乳癌擴散 2愛女「含淚為她剃髮」看哭網
香港女星吳文忻（現名吳忻熹）前年乳癌復發並惡化到第四期，但她選擇樂觀面對，怎料今（9日）家屬證實她在睡夢中辭世的消息，享年51歲，而回顧吳文忻抗癌生活，她曾分享兩個女兒親手幫剃光頭的畫面，惹哭一片網友。蔡佩伶報導
八點檔「第一場對戲」就是他！周宇柔悼念傅子純 才說「希望能配對」卻沒下次了
四季線上／陳軒泓 報導傅子純驚傳因急性血癌（7日）病逝，享年46歲，消息一出震驚娛樂圈，藝人好友們悲痛發聲悼念昔日好搭檔。傅子純生前連續多年演出民視八點檔，經典作品包含《娘家》、《...
劉亦菲14歲氣質出眾！向太讚「劉媽更漂亮」 曝未再嫁內幕
38歲大陸女星劉亦菲，憑藉空靈仙氣外貌與優雅氣質，出道多年始終穩坐一線女星地位，被粉絲封為「神仙姐姐」。近日，香港知名製作人向太（陳嵐）在社群平台分享與劉亦菲初次見面的回憶，不僅盛讚她是「富養女兒最好的典範」，更透露其母親多年來為了女兒選擇終身未再婚，全心全意投入陪伴與栽培，引發網友熱烈討論。
劉亦菲現身北電同學會！素顏白襯衫「竟長這樣」 坐路邊石階零架子
38歲大陸女星劉亦菲擁有空靈仙氣外貌與出眾氣質，出道多年始終維持超高人氣，被粉絲封為「神仙姐姐」，近年除了戲劇作品屢創話題，也頻繁受邀出席國際時尚活動，一舉一動都備受關注。近日她低調現身北京電影學院，參加2002級表演系20周年同學聚會，未經修圖的現場照片曝光後迅速在網路瘋傳，凍齡狀態再度引發熱議。
《豆腐媽媽》男星才剛爆曖昧星二代 拒拍親密戲「有障礙」原因曝光！惹怒導演攝影棚飆罵
35歲8點檔男星郭忠祐之前傳出與黃西田女兒黃露瑤交往多年，兩人只認「友達以上、戀人未滿」，若男方告白，黃露瑤坦言「不會錯過」，但郭忠祐疑似因過往戀情陰影而未有進一步行動，如今又被爆出拍攝《豆腐媽媽》時拒演親密戲，惹火導演馮凱，在攝影棚飆罵。
72歲陳盈潔人生倒數！胡瓜爆「10年沒聯絡」內幕
娛樂中心／王妤倢報導現年72歲的資深台語歌后陳盈潔，過去因教唆偽造有價證券罪遭判刑定讞，並於2023年入獄服刑。怎料入獄後她的健康狀況頻頻亮起紅燈，陸續爆出急性腎衰竭、敗血症等多種重症保外就醫，期間甚至一度誤傳死訊，引發外界高度關切。不料，近日陳盈潔的身體狀況再度急轉直下，甚至傳出後事已安排妥當的消息。對此，綜藝大哥胡瓜今（9）日聽聞噩耗後感到相當震驚，除了首度透露兩人長達10年沒有聯絡的內幕外，更公開點名音樂人許常德，喊話他「出面做1事」。
向太重提古天樂坐牢黑歷史 過來人夏靖庭不以為然：犯錯不能修正？
【記者王思穎／台北報導】夏靖庭在新戲《大愛街2巷》飾演老派阿公「曾武雄」，在兒子坐牢期間跟越南媳婦相依為命。夏靖庭過去曾因吸毒入獄，前陣子向太重提古天樂入獄的黑歷史，夏靖庭對此不以為然，「犯錯不能修正嗎？」
胡瓜67歲生日收到2千萬驚喜大禮 神秘金主身份曝光了
由綜藝天王胡瓜發起並領軍主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，將於9月26、27日前進台北國際會議中心舉辦中秋團圓限定場，兩天分別由洪榮宏、巫啟賢擔任壓軸演出。剛歡度67歲生日的胡瓜今天與康康、翁立友、賴慧如、曾心梅等藝人出席記者會，他的愛女小禎也將加入主持陣容，父女有望同台高歌。
陳盈潔搶救餘命倒數！胡瓜曝兩人「斷聯10年」內幕 不捨傅子純：主力魔王
由胡瓜領軍的「鑽石舞台之夜」公益演唱會系列來到第4站，將於9月26日、27 日移師台北國際會議中心（TICC）盛大舉行，票房收入將捐給華山基金會。今日包括胡瓜、康康、賴慧如、小禎、翁立友、曾心梅、蔡秋鳳及 Luxygirls 等人出席，宣布兩天壓軸將是洪榮宏與巫啟賢。胡瓜受訪時才得知傳奇歌后陳盈潔病情，得知對方生命進入倒數階段時，忍不住在現場驚呼：「這麼嚴重！」
惡家長、霸凌生全踢鐵板！《鐵拳教育》紅遍32國 老師看完超有感
娛樂中心／巫旻璇報導韓劇《鐵拳教育》一開播便掀起熱烈關注。這部聚焦校園霸凌、恐龍家長、網路獵巫以及教師權益受損等社會議題的作品，不僅在南韓引發廣泛討論，還迅速衝上Netflix全球排行榜前五名，就連中東與南美等海外市場也掀起追劇熱潮，成為近期最受矚目的韓劇之一。
向癌末翁詐150萬！名醫李光輝身故留海量官司 家屬急辦拋棄繼承
精神科名醫李光輝於今年1月病逝，享壽63歲。他生前因涉嫌上億元股票吸金案及150萬元「自然殺手細胞」醫療詐欺案備受爭議，甚至與名模翁子涵傳出忘年戀。雖然刑事案件因其死亡獲判不受理，但150萬元的犯罪所得仍可向遺產追徵。為避免承擔龐大債務，李光輝的4名親屬已向法院聲請拋棄繼承獲准。此舉正式切割其生前留下的海量債務與法律糾紛，為這位爭議名醫的一生劃下句點。
民視《豆腐媽媽》x《阿松與阿暖》6/8接力強打！演員包粽祝收視大中
娛樂中心/洪雨汝報導端午節前，民視提前端出兩道暖心好戲，將於6月8日今天晚間推出超強「雙黃金強檔」。《豆腐媽媽》晚間八點率先登場；九點十五分則由年度溫馨大戲《阿松與阿暖》接力播出，透過紙藝文化與細膩情感，帶領觀眾感受最療癒的人生故事。為迎接雙劇接棒上陣，兩劇主演洪都拉斯、蘇晏霈、宮美樂，以及柯叔元、韓瑜、白家綺，日前齊聚薛伯輝基金會與媒體提前歡度端午，更展開一場趣味十足的「包粽大PK」。
鄭琇月消失的遺物「一直都在身上」！愛女何以奇傻眼：4雙眼睛都沒看到
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導資深歌手鄭琇月唱紅〈白色的愛〉，日前傳出過世的消息，享壽69歲，女兒何以奇6日發文提到，媽媽長期配戴在手上的玉手鐲不見...
8歲賺一棟房！39歲最美童星認「5年沒戲拍」揭真實收入：考慮退演藝圈
39歲女星楊佩潔7歲就出道拍廣告，被封為「最美童星」，轉戰戲劇圈之後同樣表現亮眼。先前她上節目曾提及母親從沒告知她當年實際收入，但小時候拍了廣告兩年多之後，家裡就購入一棟房子。如今她發文透露已經5年沒作品，坦言是否該離開演藝圈了？蔡維歆
60萬股東臉都綠了！「這檔」遭外資狂砍8.8萬張 股價3天慘跌18%
台股昨（9）日展開強勢反攻，加權指數終場大漲1,201.66點，收在44,704.44點，漲幅達2.76%。不過，幾家歡樂幾家愁，擁有60萬股東的面板大廠友達（2409）成外資「吸血續命」對象，遭大砍8萬412張，加上投信與自營商同步賣超，三大法人合計賣超達8.82萬張，導致股價由紅翻黑，終場下跌0.40元、跌幅1.64%，收在24元；短短3個交易日累計跌幅已達18.94%。
黃舒駿帥兒當學生會長畢業 一家四口罕同框 超強基因網狂讚
60歲音樂人黃舒駿與小24歲妻子張菁芳（Sophia）結婚15年，育有一對兒女，一家四口生活十分幸福。近期適逢畢業季，他日前也宣布大兒子Sean（象象）國中畢業，還以學生會長身分代表致詞，全家一同出席兒子的重要時刻，引來不少網友討論。
獨家／勵志故事翻車？他從國手到癱瘓再到破全國紀錄 判決書揭「友人酒駕車禍」真相
第23屆全國脊髓損傷者運動大會日前透過官方社群，分享26歲身障田徑選手廖晉廷的生命故事，文中他回憶3年前車禍導致下半身癱瘓，曾崩潰向母親哭喊「妳幹嘛救我啦？」如今不僅走出人生低谷，更在今年全障運勇奪2金1銅、刷新全國紀錄，勵志歷程感動大批網友，貼文發布不到12小時就吸引超過3萬人按讚支持。然而，隨著貼文爆紅，有網友翻出法院判決書，發現當年車禍事因涉及同車友人酒駕釀禍，引發「是否應完整交代事故真相」等討論，網路輿論瞬間兩極化。
昔4度合作傅子純 本土男星悲慟發聲！生前曾叮嚀：愛惜羽毛
演員羅子惟宣告閃電回歸劇組，有別於以往的形象，這一次他將以完全不同的全新角色登場，從頭到腳的造型皆煥然一新。面對極具挑戰性的新身分與緊湊的拍攝節奏，他坦言接到通知時「完全傻住」，但也期盼能讓觀眾看見跳脫以往的精湛演出，也談過談及傅子純。
凍齡女神2／陳匡怡轉戰餐飲業盼40歲結婚 「台大五姬」的她被BBC拍成紀錄片
氣質古典的陳匡怡因就讀國企系被稱為「國企匡」，曾演出周杰倫《說好的幸福呢》MV，並以《我可能不會愛你》爆紅，但後來因身體狀況淡出演藝圈。日前陳匡怡久違出席記者會，透露自己轉戰餐飲業，跟朋友一起創業，目前她是品牌總監，坦言時間與金錢是創業最大的挑戰。目前38歲...