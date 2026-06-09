傅子純血癌猝逝 李㼈憶22年前《意難忘》父子情嘆：太年輕了

【緯來新聞網】國片《腎上腺母侵》今（9日）舉辦首映會，演員群李㼈、郭鑫、田麗、劉黛瑩、班鐵翔、南果步等人都現身，李㼈過去曾跟傅子純合作多部戲，提到傅子純急性血癌猝逝，他難過直呼：「真的不敢相信，太年輕了。」他坦言連看新聞都不想看，感嘆：「我希望是假的，真的好難過。」

李鑼對於傅子純猝逝直呼不敢相信。（圖／資料照、攝影組）

李㼈表示傅子純第一部民視8點檔，就是2004年兩人一起合作《意難忘》，「他是一個非常認真的演員，那時候他演我兒子，他個性非常好、非常優秀，也非常有禮貌。」對於傅子純的離開，直呼不敢相信，「真的太誇張了。」



李㼈在片中飾演極端角色，甚至有揮刀自宮、自殘下體的戲碼，他自嘲角色是「喪心病狂」，也是他從影以來一大挑戰。日本影后南果步這次也加入電影演出，她表示在日本拍攝，只要拍到自己的戲份，再到片場就好，但台灣劇組都會需要在片場待機，「不知道什麼時候會輪到我，要一直維持入戲的狀態，雖然很緊張，但也很有樂趣。」她在片中飾演的媽媽桑，不把人命當一回事，她笑喊：「李㼈演的角色如果是變態，那我就是魔女了。」

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