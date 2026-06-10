傅子純血癌猝逝！白冰冰悲痛 與遺孀私下交情曝光

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

藝人傅子純日前因血癌病逝，震驚各界，資深藝人白冰冰心情低落，她透露與傅子純的太太是旅遊同好，時常相約旅遊，沒想到卻收到傅子純猝逝的消息，她沉痛提醒，只要身體不舒服就要立刻看醫生。

傅子純血癌病逝。（圖／資料照）

資深藝人白冰冰日前才剛從越南旅遊返台，她趁著遊越南時難得解放自己，有一晚夜宿下龍灣遊輪上，白冰冰興之所至，花了200萬越南盾（約2400元台幣）買了一套比基尼，與室友在陽台上拍照留念。不過她笑說，這樣的尺度是越南限定，今年入圍金曲獎的她，直言紅毯應該看不到這身裝扮。這次越南行，讓白冰冰最痛苦的是幣值的換算，包包隨時背著上百萬越南盾。上一次廁所要3000盾，常常看到她在廁所門口喊著：「有誰要上廁所？我請大家尿尿。」被大家笑稱是「白大戶」。

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白冰冰日前去越南旅遊。（圖／長興影視提供）

此外，藝人傅子純近日病逝，談到傅子純，白冰冰心情低落，她分享，與傅子純的老婆也是旅遊同好，曾一起同遊日本、新加坡，因此在得知噩耗後，第一時間捎去關心。遭逢突如其來的離別，白冰冰沉痛地提醒大家，身體只要有不舒服就要立刻去看醫生，千萬不要輕忽健康。

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