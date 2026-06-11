傅子純血癌病逝！《愛的榮耀》女星曝「生前消瘦」異狀 他笑回1句話令人格外心疼

吳欣樺 、傅子純。翻攝吳欣樺 、傅子純的粉絲團臉書

傅子純日前因急性白血病驟逝，享年46歲，噩耗引發外界震驚。曾與他共同演出戲劇《愛的榮耀》的藝人吳欣樺於9日在社群平台發文哀悼，透露自己聽到消息兩天仍難難以置信，內心依舊充滿震驚與不捨，並回憶起兩人過去在片場的互動，字裡行間流露出對好友離世的悲痛。

傅子純驟逝令大半演藝圈都感到相當不捨。翻攝傅子純的粉絲團臉書

拍戲偶遇驚覺消瘦 昔日幽默身影歷歷在目

吳欣樺回憶，過去在拍攝《愛的榮耀》時曾遇見傅子純，當時發現對方身形明顯消瘦，便關心詢問：「你怎麼瘦成這樣了？」而傅子純當時僅笑著回應：「我也不知道，就突然瘦了。」如今得知好友當時可能早已受病魔侵襲，讓她坦言這段過往的對話此時想起來，格外令人心疼。

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此外，吳欣樺也讚賞傅子純生前的溫暖個性。她提到，以前只要休息室裡有傅子純在，總是少不了幽默風趣的對談，常常逗得現場所有人哈哈大笑，那些一起工作的畫面與歡笑聲，至今依然歷歷在目。

感嘆生命無常 呼籲珍惜當下

面對突如其來的死訊，吳欣樺感嘆，傅子純帶給大家太多美好的回憶，卻用這樣令人難以接受的方式，讓身邊的人再次體會到生命的無常。她也因此產生深刻體悟，認為在生命面前，許多以為過不去的事其實都只是擦傷，唯有當下最真實、最珍貴。

吳欣樺在文末對昔日夥伴表達由衷的感謝，表示非常感謝有機會能認識傅子純，並寫下「認識你，真好，一路好走」，向永遠的夥伴做最後告別。

吳欣樺 發文全文。翻攝吳欣樺 臉書



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