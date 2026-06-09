傅子純血癌病逝！李㼈追憶《意難忘》父子情慟喊：太年輕了
電影《腎上腺母侵》今（9）日舉辦首映會，主演群李㼈、郭鑫、田麗、劉黛瑩、班鐵翔、南果步等人現身造勢；談及民視八點檔當家男主角傅子純，6月7日因急性血癌引發突發症狀病逝，享年46歲。曾與他在《意難忘》演出父子的李㼈直呼很難過：「真的不敢相信，太年輕了。」
李㼈表示，自己連傅子純的死訊新聞都不想看到，希望一切都是假的：「真的好難過⋯⋯」兩人首部合作的八點檔是2004年的《意難忘》，回憶起過往相處時光，他說傅子純是一名非常認真的演員：「他演我兒子，他個性非常好、非常優秀，也非常有禮貌。」對於傅子純離世消息，依然感到很震驚。
李㼈在電影《腎上腺母侵》中演繹揮刀自宮、自殘下體等極端劇情，他形容自己的角色就好像喪心病狂一樣，是從影以來相大當大的挑戰；日本影后南果步也加盟演出本片，她飾演不把人命當一回事的媽媽桑，笑稱李㼈角色是變態的話，自己的角色就是魔女；對比台日拍攝差異，台灣劇組演員需要一直在片場等待上戲，這點讓她感到很緊張要隨時待機。
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