即時中心／潘柏廷、許雯絜報導

《民視》八點檔男星傅子純，因罹患急性血癌，不幸於本（5）月7日在淡水馬偕醫院病逝，享年46歲，引發演藝圈的不捨；昨（10）日更有不少友人，前往傅子純靈堂哀悼，場面相當哀戚。對此，先前也因罹患血癌，所幸已大病初癒的藝人沈玉琳，今（11）日下午受訪則強調，自己聽到消息很震驚不捨，並強調是演藝圈巨大的損失。

傅子純演《新兵日記》爆紅！罹患急性血癌不幸離世

沈玉琳去年罹患血癌，歷經長達8個月的住院治療下，近期大病初癒重現在螢光幕鏡頭；豈料，先前因演出民視著名戲劇《新兵日記》而爆紅的傅子純，經證實於7日在淡水馬偕醫院病逝，享年46歲。

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因此，當談到傅子純因急性血癌離世，沈玉琳今日下午受訪時喊「很震驚、很不捨」，並說到自己也很喜歡看傅子純演戲，而對方的離世也是演藝圈的巨大損失。

沈玉琳指出，血癌實在很難預防，甚至也很難察覺；他也舉例，「反覆發燒，就去看耳鼻喉科；不明淤血又覺得過幾天就會好；感到疲倦，會覺得是慢性疲勞；牙痛就去看牙科。但就像我看了兩天牙科，當牙周病來治，殊不知其實那就是白血病的徵兆」。

快新聞／震撼演藝圈！傅子純血癌猝逝 沈玉琳嘆「震驚不捨」：巨大損失

傅子純在《新兵日記》表現亮眼，吸引許多粉絲。（圖／民視新聞資料照）

談罹患血癌 沈玉琳喊「不要過度焦慮」原因曝光

同時沈玉琳又說，可是因為是血癌的機率又很低，只有十萬分之幾，所以大部分人和醫生都不會往這方面去想。

沈玉琳喊話，雖然這次很多人關注這個病，但也告訴大家不要過度焦慮，因為它的機率真的很低，真的是跟中樂透一樣，只是十萬分之幾的機會而已，「所以大家也不要人人自危，擔憂感冒會不會是白血病，倒也不用這麼焦慮」。





原文出處：快新聞／傅子純血癌病逝！沈玉琳喊「震驚不捨」：演藝圈巨大損失

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