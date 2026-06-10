傅子純血癌病逝4天！遺孀曬「登記結婚照」崩潰哭喊：你是我的全部

記者蔡維歆／台北報導

46歲演員傅子純曾演出《新兵日記》等戲劇，經紀公司證實他7日因血癌病逝於淡水馬偕醫院，消息一出震驚外界。而與他攜手走過15年的圈外妻子Corrinna，在丈夫離世後，今再度發文曬出夫妻昔日合照，令人鼻酸。

Corrinna表示：「今晚你缺席沒來看我，但或許是有事要去忙，沒關係老公，你去忙該忙的，我可以的。」她也回憶起照片背後的故事，「還記得這張照片嗎？是我們登記後那天拍下的，15年的一切一切種種，都刻在我心上。」字裡行間滿是對丈夫的思念。最後Corrinna不忘感謝對方一路以來的陪伴與守護，深情告白：「最棒的神隊友，最保護我的老公。」不少網友看了忍不住心疼。

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Corrinna再度發文曬出跟傅子純的夫妻合照。(圖／翻攝自臉書）

而傅子純靈堂將於今天下午1點起在板橋殯儀館附近開放親友拈香悼念，經紀公司表示：「目前家屬、至親好友正懷著沉痛心情處理相關後事，為保留安靜且莊重的追思空間，靈堂將不對外開放，僅供家屬、至親及演藝圈好友前往弔唁追思。」粉絲追思會會另外擇期舉辦。

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