傅子純血癌驟逝享年46歲 父心碎曝兒隱瞞病情「前2天還有通話」
昔日在熱門電視劇《新兵日記》打開知名度、近年是本土劇熟面孔的男星傅子純，在今年6月7日下午於台北淡水馬偕醫院因血癌逝世，享年46歲。傅子純驟逝後有許多合作過的演藝圈好友紛紛發文悼念，其父更在男星藍葦華貼文下方心碎發聲，看哭一片網友。
傅子純驟逝後，與其合作過多部戲劇的男星藍葦華在臉書發文懷念，字句中透露長期相處下來，發現傅子純是一個不想麻煩別人的人，在片場總是照顧工作夥伴，更難過地表示，「平常你什麼都不說，就只會開玩笑。我知道這是你工作上的一面。真的有問題的時候，你還是不說。現在即便你想說，我們也聽不到了」。藍葦華表示，會永遠記得傅子純，但最後他也坦言與其認識多年卻沒有合照，似乎對自己感到生氣。
沒想到藍葦華的悼念文底下，出現傅子純的父親分享喪子心聲，「子純從小到大，任何事情就是不想造成別人的困擾，凡事自己承受。最近很常打電話給我，關心我腳痛，尤其過逝（世）前2天還打電話跟我聊天，也沒說他身體不舒服，就是怕我擔憂、喪兒至痛，我只說怎麼了，我（們）倆是最能溝通、最有話聊的父子」。
傅爸爸的一席話讓一票網友都很不捨，紛紛留言替他加油打氣，「傅爸爸請保重」、「傅爸爸節哀，相信子純應該是怕您擔心而選擇沒說的」、「感謝有傅爸爸與子純，即使素昧平生依舊能感受到子純為人善解人意，體貼寬宥，希望他在另一個世界一切安好，也請您們保重身體」。
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