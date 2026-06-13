傅子純血癌驟逝今頭七！爆家屬有意「樹葬長眠」 經紀公司急回應

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〔記者李紹綾／台北報導〕民視小生傅子純7日因急性血癌於驟逝，享年46歲，噩耗至今仍讓影迷與親友心碎。今(13日)逢祂的「頭七」，有風聲傳出家屬有意為生性低調的祂安排樹葬、甚至已經找好了長眠淨土，對此經紀公司也緊急做出回應。

傅子純。(資料照，記者胡舜翔攝)

傅子純出道24年，在演藝圈人緣極佳，也是朋友中暖男代表，祂位於板橋的靈堂自10日開放追思以來，大批星友紛紛排隊前來送祂最後一程，包括高欣欣、翁家明、梁佑南、方馨、錢君仲、勇兔、林玟誼、李千娜、米可白、王燦、藍葦華、曾子益、蔡昌憲等超過30位藝人皆神色哀戚、哭紅眼到場哀悼，足見祂生前的成功為人。

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至於外界傳得沸沸揚揚、指出傅子純最後的安葬方式將會採取「樹葬」，且家屬已經物色好長眠地的消息。經紀公司低調表示：「目前都還沒確定，有確定的日期跟地點會一併提供給大家。」

傅子純的遺孀Corrinna先前受訪時心痛透露，老公生前根本不知道自己罹患了兇猛的血癌，送醫當時意識其實非常清楚，不僅能跟醫生對答、清楚交代不舒服的症狀，為了活下去也點頭同意插管，沒想到送進加護病房(ICU)全力搶救後仍不幸撒手人寰，最後死亡證明書上寫著「肺炎併發敗血症，疑似急性白血病」。

面對一夕之間天人永隔，Corrinna在社群崩潰寫下：「多麼希望這一切只是夢，一覺醒來你還叫我聲『 寶貝』。」讓人萬分不捨。而今日適逢頭七，她不忘溫柔叮嚀在天堂的老公，記得在今天回家看看兩人最疼愛貴賓愛犬「咪嚕」與「咪酷」。

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