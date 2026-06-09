傅子純血癌驟逝！醫師曝「沒特定篩檢方式」：很多人抽血才知道

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

傅子純血癌病逝，醫師吳欣岱說明急性白血病的成因。（圖／翻攝臉書／吳欣岱、傅子純）

46歲演員傅子純日前因急性白血病病逝，消息震驚演藝圈，也讓外界再度關注血癌相關議題。台灣基進台北市黨部主委、心臟血管外科醫師吳欣岱近日透過社群平台發布影片，說明急性白血病的成因、症狀及發現方式，提醒民眾若長期出現無法解釋的不適症狀，應及早就醫檢查。

吳欣岱表示，急性白血病與大腸癌、肺癌及乳癌等常見癌症不同，目前並沒有明確且具特異性的篩檢工具，因此較難透過定期篩檢提早發現病灶。許多患者確診時，往往是在健康檢查或就醫抽血過程中，意外發現血液數據異常，進一步轉介至血液腫瘤科檢查後才確診。

廣告 廣告

她指出，白血病俗稱血癌，急性白血病主要是因為骨髓內負責製造血球的細胞產生異常變化，進而大量製造尚未成熟的白血球。當這些異常細胞在骨髓內快速增生時，會排擠正常造血功能，導致紅血球、血小板及其他血液細胞數量下降，進一步影響人體正常運作。

傅子純病逝享年46歲。（圖／翻攝臉書／傅子純）

由於正常血球受到抑制，患者可能因此出現各種身體不適。吳欣岱表示，部分患者會出現長期疲倦、體力下降、容易喘、發燒不退、臉色蒼白等症狀，但這些表現大多缺乏特異性，容易被誤認為工作勞累、睡眠不足或一般身體不適，因此常被忽略。

她進一步說明，相較於大腸癌可透過糞便潛血檢查、肺癌可利用低劑量電腦斷層篩檢、乳癌則有乳房攝影等工具，急性白血病並沒有固定且普遍適用的篩檢方式，因此患者往往是在例行健檢發現白血球、血紅素或血小板數值異常後，才進一步接受專科檢查。

除了透過健檢發現異常之外，也有部分患者是因為對自身健康狀況較為敏感，察覺長時間出現不明原因的不適症狀，主動前往醫院檢查，最終確認罹患急性白血病。

針對如何提高警覺，吳欣岱提醒，若身體長期出現無法解釋的疲倦感、反覆發燒、臉色異常蒼白，或感覺身體狀況持續不佳且遲遲未改善，不應單純以為是過度勞累所致，而應盡快尋求專業醫師協助，透過抽血及相關檢查找出原因。

傅子純病逝消息曝光後，引發不少民眾關注急性白血病是否能及早發現。對此，吳欣岱表示，目前沒有專門且有效的篩檢方式，「所以要提醒大家，如果自己有一個長期沒有辦法解釋的不舒服，建議還是去給醫師看一下，做個檢查會比較安心。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

佳必琪、群聯接連爆違約交割 合計金額逾1.7億元

傅子純突癌逝！蘇晏霈曬生前影片慟喊：再也聽不到專屬的早安

和妻子吵架後迎娶岳母！女婿曬結婚證書求祝福 警出手了