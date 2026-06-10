傅子純血癌驟逝 愛妻曬「登記結婚照」喊：你是我的全部

傅子純妻再度發文淚訴思念之情。（圖／翻攝臉書）

民視八點檔男星傅子純日前因急性血癌驟逝，享年46歲，突如其來的消息震撼演藝圈，與他結婚8年的圈外妻子，多次在社群平台上淚訴思念之情，10日是傅子純靈堂開放首日，其妻再度發文並附上兩人合影，表示：「15年的一切一切總總，都刻在我心上。」看哭一片網友。

傅子純妻子在臉書上發文提到：「今晚你缺席沒來看我，但或許是有事要去忙，沒關係老公你去忙該忙的。我可以的。」字句透露出不捨的心情。她也曬出兩人當初登記結婚拍下的照片，「15年的一切一切總總，都刻在我心上，最棒的神隊友，最保護我的老公，你是我的全部。」

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貼文一出也讓網友紛紛留言打氣，「加油」、「妳很棒加油」、「RIP 保重身體」、「妳很棒加油」，演員方馨也在底下留言：「所有的美好都會永遠留在心中。」

曾與傅子純合作《多情城市》、《好運來》的 賴慧如日前受訪時表示，由於承受突如其來的喪夫之痛與龐大壓力，傅子純妻子至今仍難以好好休息，因此親友們格外關心她的狀況，還打算輪流探望家屬，以實際行動給予支持與陪伴。

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