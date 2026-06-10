傅子純血癌驟逝！昔《多情城市》戰勝病魔 網嘆戲裡戲外不同結局
【緯來新聞網】演員傅子純於2026年6月7日因急性血癌突然發作，送往淡水馬偕醫院搶救無效，不幸離世，享年46歲。令各界最感唏噓的，是他曾在台劇《多情城市》中飾演一名對抗急性白血病的角色，而現實中同樣的病症，卻奪走了他的生命，逝世消息傳出後震驚各界。
傅子純血癌驟逝。（圖／翻攝民視戲劇館YouTube）
傅子純在《多情城市》中飾演角色正群，劇情安排他正面迎戰急性白血病，最終以康復的圓滿結局作收。然而戲劇給了角色一個活下去的機會，命運卻未曾給現實中的他同樣的機遇。急性血癌病情突然爆發，送醫後搶救無效，戲裡戲外的強烈對比令無數網友看了深感鼻酸，紛紛留言感嘆「戲如人生，人生卻比戲劇更無常」。
出道逾24年的傅子純，長期深耕台灣八點檔戲劇，以《新兵日記》中飾演楊海生一角廣受觀眾喜愛，後陸續參演《愛的榮耀》等多部知名作品。私下的他對婚姻生活相當低調珍視，2026年5月24日還在Instagram發文，以輕鬆口吻分享「520帶老婆去泡溫泉」，自稱是「懂得安太座、懂得生存的男人」，放閃之情溢於言表。
傅子純血癌驟逝。（圖／翻攝民視戲劇館YouTube）
然而就在這篇充滿幸福感的貼文發布後短短兩週，傅子純便因急性血癌病情驟然惡化，緊急送醫後不治離世，與妻子就此天人永隔。不少觀眾呼籲大眾留意身體每一個異常警訊，並珍惜眼前所擁有的人。傅子純的驟然離世，為台灣演藝圈留下難以填補的遺憾。
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