四季線上/林佩玟報導

八點檔男星傅子純於6月7日下午4時因急性血癌病逝，享年46歲，突如其來的噩耗震驚外界，親屬更是悲痛不已，許多演藝圈好友紛紛發文哀悼，而傅子純的父親也首度發聲，透露兒子過世的前兩天，兩人還有通電話聊聊天。

傅子純血癌驟逝！父親首發聲「過世前2天還通電話」：沒說他身體不舒服

曾與傅子純合作多部戲劇的藍葦華，近日在社群平台發長文悼念這位戰友與摯友，字字句句充滿著不捨。而令人揪心的是，傅子純的父親也在該篇貼文下方留言：「子純從小到大。 任何事情。就是不想造成別人的困擾。凡事自己承受。最近很常打電話給我。 關心我腳痛。 尢其過逝前2天。 還打電話跟我聊天。也沒說他身體不舒服。 就是怕我擔憂 喪兒至痛。我只說怎麼了。 我倆是最能溝通。最有話聊的父子」。

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傅子純血癌驟逝！父親首發聲「過世前2天還通電話」：沒說他身體不舒服

萬萬沒想到一夕之間白髮人送黑髮人，藍葦華也回覆傅爸爸「請保重~」，網友們也湧入關心為傅爸爸加油打氣「傅爸爸 你有一個很棒的兒子 保重身體 請節哀」、「很不捨， 很棒的兒子，他人生劇本寫的很成功，這麼好的人緣，雖早點離開但生命不在長度，在厚度，留給大家最深的懷念，阿彌陀佛，節哀保重」。

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