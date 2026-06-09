傅子純血癌驟逝！遺孀悲痛仍「憂心業配失約」 廠商回憶互動鼻酸落淚

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傅子純突然傳出血癌病逝消息，遺孀痛心之餘，仍積極處理傅子純相關工作事宜。（翻攝自傅子純臉書）

本土八點檔男星傅子純驚傳血癌病逝，享年46歲，噩耗震驚娛樂圈，眾多藝人紛紛發文悼念。對此，與傅子純曾合作過的廠商透露，在傅子純離世後，妻子李小姐仍不忘處理雙方的合作事宜，讓廠商相當心疼。

一名自稱與傅子純曾合作過的李姓廠商，在社群發文透露得知傅子純死訊後，原本主動傳訊關心，只是想說幾句安慰的話，卻沒想到傅太太反而是掛念尚未處理完的公關品，深怕造成廠商困擾，讓廠商超心疼。

廠商透露，傅太太強忍哀痛，第一時間處理雙方的後續合作事宜，讓他不捨直喊，「我真的要哭了！夫妻倆真是好人，上星期還在聯絡，怎麼就⋯⋯我是關心妳，妳卻還擔心要怎樣還我業配。」

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事實上，傅子純突然離世，讓許多親友和合作夥伴感到悲痛不已，眾多藝人紛紛發文悼念，至於子純靈堂設在板橋殯儀館附近的生命會館，為保留安靜且莊重的追思空間，家屬將不對外開放。

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