傅子純買新房！演藝圈好友來作客「內裝意外曝光」坦言搬家是為了兩個小孩

「八點檔男神」傅子純自出道以來，演出過無數部民視戲劇作品，近期主演的《好運來》也剛殺青，他精湛的演技早已備受肯定。而近日傳出好消息，傅子純新居落成，買了新房搬到淡水，也邀請演藝圈好友們來作客，女星高欣欣曬出聚會合照，驚喜曝光了傅子純家中一隅。

傅子純新居落成，高欣欣與老公李國超、方馨、兵家綺等好友來作客/翻攝李國超FB

高欣欣表示終於約上了「好開心子純換了新房，最近戲下檔了，終於可以來參參觀參觀」，與老公李國超、方馨、兵家綺等好友到傅子純家作客，一起熱鬧慶祝傅子純換新房，同時那天也是傅子純老婆的生日，大家開心聚會聊天慶生，合照的背景也剛好曝光了傅子純的新家客廳，奶油白色系看起來相當溫暖舒服。

傅子純的新家客廳，看起來相當溫暖舒服/翻攝傅子純FB

日前傅子純PO文中也曾透露搬家原因，「當初決定搬家其中很大原因是為了兩個小孩….換到有安全的中庭空間變成他們的大遊戲場。看見他們的跑起來的身影，一切都值得了」，原來買新房主要是為了兩隻寶貝毛孩，傅子純更表示其中一隻白內障越來越嚴重，希望能讓毛孩好好養老，非常有愛呢！

傅子純透露買新房搬到淡水，最大原因是為了毛孩/翻攝傅子純FB



