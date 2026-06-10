傅子純送女星回家不忘跟老婆報備 顏曉筠淚崩喊：想把你拍醒！獲知噩耗感覺「世界靜止」
傅子純驟逝讓親友都震驚又心痛，10日靈堂開放，與他在《好運來》中有許多對手戲的顏曉筠特地前來弔唁，受訪時痛哭，並對傅子純喊話：「你說我力氣很大，現在這一刻我真的很想把你拍醒，但是我做不到。」
顏曉筠形容，獲知傅子純死訊那一刻，整個人是「空白」的，「這個世界好像靜止，我感受不到現在外面是什麼狀況？我不知道為什麼會發生這樣的事情？然後第一個想到，大嫂怎麼辦？」因傅子純走得很突然，顏曉筠也擔心他的靈魂是否不知道自己發生什麼事，但也對傅子純喊話：「很多朋友陪在你身邊。」
顏曉筠並透露，傅子純夫妻感情很好，大嫂有時會陪他一起到攝影棚拍戲。有一次聚會後，傅子純送顏曉筠回家，也不忘跟老婆報備，即使拍戲常有親密戲，也一定讓老婆放心。
顏曉筠力氣大 傅子純印象深刻警告對戲男星
顏曉筠過去是手球運動員，有一次傅子純看到她在戲中把對手男演員一推就飛好遠，印象非常深刻，時不時就拿這件事虧顏曉筠，警告跟她對戲的男星要小心。顏曉筠形容：「子純哥通常都是帶給人家快樂，但是這件事我帶給他快樂，所以很開心。」
吳政澔讚傅子純好前輩：留下的人最辛苦
吳政澔戴黑框眼鏡、口罩帽子，掩去憔悴神情，他感嘆：「前幾天我跟太太聊到，最辛苦是留下來的人，希望給家人一點空間，謝謝子純哥留給我們樂觀正面的回憶，讓我們可以把這樣的好榜樣繼續傳承。」吳政澔並讚傅子純是很好的前輩，耐心教導新人，也會跟大家開玩笑，完全沒有架子。
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