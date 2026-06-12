傅子純逝世後下雨不斷 遺孀二度發文心碎：約定好要找到彼此
台灣男演員傅子純7日因急性血癌（白血病）驟逝，享年46歲，他的圈外人妻子Corrinna痛心不已，表示老公生前不知道自己罹患血癌。明(13日)是頭七，Corrinna稍早二度發文抒發喪夫的心聲，「老公我好想你。」
Corrinna在文中表示，自從傅子純離世後，天氣狀況就一直不穩定，讓她聯想到丈夫生前的綽號，「從事情發生至今天下雨不斷，真是符合你的『雨男』稱號。」她特別感謝好友「小錢」與「阿竿」夫妻，因為對她放心不下，每天溫馨接送且一路陪伴；同時也感謝平時忙碌的姊姊抽空陪伴她，「很抱歉讓大家擔心了。」
當Corrinna打開冰箱時，看到裡面還留著一袋袋傅子純生前削好準備給她吃的芒果，以及知道她不擅長澆花，這幾天一直下雨。如今，傅子純生前的這些貼心舉動，讓Corrinna既心碎又不捨，心痛地向傅子純喊話：「老公我好想你，真的好想你 ，約定好的要找到彼此。」短短一句話，道盡思念與悲傷，令人看得鼻酸。
Corrinna喪夫後心情低落，今凌晨1點多還沒睡，在臉書發文悲喊：「多麼希望這一切只是夢，一覺醒來你還叫我聲『 寶貝』。」她也強忍悲傷，提醒傅子純：「明天頭七不准你再去看別人了，記得回家看看兒子、女兒。」據悉，傅子純夫妻倆結婚8年膝下無子，共同撫養兩條貴賓犬「咪嚕」、「咪酷」。
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